Amici anticipazioni 10/03: 2 eliminati, squadre del Serale e 2 ritorni

Oggi, martedì 5 marzo, è avvenuta una nuova registrazione di Amici di Maria De Filippi. Nelle scorse ore, è stata registrata la prossima puntata che andrà in onda domenica, 10 marzo, su Canale 5. Una puntata decisiva per la fase Serale del programma, con la formazione definitiva delle squadre. Come di consueto, la pagina esperta del programma “Amici News” ha fornito in anteprima i dettagli di tutto ciò che è avvenuto in studio.

Ospiti Amici di domenica 10 marzo 2024

Ospiti musicali: il vincitore della scorsa edizione Mattia Zenzola che ha ballato con Francesca Tocca e Mew, l’ex allieva, la quale ha presentato il suo nuovo brano Posatenebre che parla delle sue ansie.

Giudici canto: Diodato e Peppe Vessicchio.

Giudici ballo: Kledi, Nancy Berti e Garrison Rochelle.

Gara canto: classifica cantanti

Ci sono state due gare: la prima per i cantanti senza maglia del Serale giudicata da Diodato e la seconda sempre per i non “magliati” valutata da Peppe Vessicchio, durante la quale dovevano tutti interpretare la stessa canzone, ovvero La musica non c’è di Coez.

Prima gara:

Ayle: Diodato si è complimentato per l’interpretazione Sarah: ha cantato Musica Musica Lil Jolie: si è esibita con Before you go go Kia: ha cantato Niente Canzoni D’Amore di Elodie Nahaze: si è esibita con Il Cielo In Una Stanza accompagnata al piano dalla vocal coach Agnese

Seconda gara:

Sarah Lil Jolie Ayle Kia Nahaze

Gara ballo: classifica ballerini

Anche per i ballerini senza maglia del serale ci sono state due gare. La prima è stata giudicata da Kledi e Nancy Berti. La seconda, invece, è stata una gara d’improvvisazione valutata da Garrison Rochelle, durante la quale i “non magliati” dovevano danzare con la maglia del serale al centro dello studio.

Prima gara:

Giovanni Kumo

Seconda gara:

Kumo Giovanni

Altre quattro maglie per il Serale e due eliminati: le squadre

Nel corso della registrazione di Amici del 5 marzo, sono stati assegnati gli ultimi posti disponibili per il Serale. In totale sono 15 gli allievi che hanno ottenuto la maglia d’oro, mentre due di loro sono stati eliminati.

Lil Jolie ha preso la sua decisione e ha scelto di passare definitivamente alla squadra di Anna Pettinelli. Rudy Zerbi le ha fatto prima cantare tre brani: Before you Go Go, Angie e Jaded. Dopodiché, la cantante ha deciso di scrivergli una lettera a cuore aperto, nella quale ha ammesso di essersi sentita poco supportata da lui nell’ultimo periodo e di aver trovato una grande sintonia. Per questo, passa sotto la guida della Pettinelli, la quale le ha consegnato la maglia del Serale.

Ayle al Serale grazie all’unanimità dei voti dei giudici. Con lui, anche Kumo, Sarah e Giovanni.

Kia e Nahaze sono state ufficialmente eliminate. Tuttavia, i rispettivi professori hanno offerto alle ragazze di presentarsi per il talent nuovamente il prossimo settembre.

Le squadre e il direttore artistico del Serale

Sono state presentate le tre squadre del Serale: Zerbi-Celentano, Cuccarini-Emanuel Lo, Todaro-Pettinelli. Raimondo Todaro ha anticipato che durante i day time il pubblico scoprirà il nome della loro squadra. Successivamente, gli allievi sono stati presentati dai rispettivi prof al direttore artistico che anche quest’anno sarà Stéphane Jarny. Tutti i ragazzi si sono esibiti davanti al coreografo, ma domenica 10 marzo sarà possibile vedere solo i componenti del team Zerbi-Cele. Nei daytime successivi, verranno mostrate le altre squadre. Rudy Zerbi ha dato il via al giro di esibizioni con Holden, introducendolo come un artista vero, che da di ogni suo inedito una gemma rara.

Holden ha cantato Sign of the times di Harry Styles

Mida ha cantato El talisman aggiugendo le sue barre. Lorella Cuccarini l’ha presentato al direttore artistico dicendo che è fortissimo e che è convinta che riuscirà a superare benissimo una sfida importante come il Serale.

Petit si è esibito con l’inedito Tornerai

Martina ha cantato Mercy

Gaia non ha potuto ballare perché ha ancora male al ginocchio

Gossip, news e retroscena

Grande accoglienza per Mew . Maria De Filippi è stata molto felice di rivederla e le ha domandato come stesse il fidanzato Matthew, mandandogli un saluto. Prima della fine della puntata, Mew è andata ad abbracciare Holden. Dopo la sua esibizione, invece, tutti gli allievi le sono andati incontro per salutarla.

. Maria De Filippi è stata molto felice di rivederla e le ha domandato come stesse il fidanzato Matthew, mandandogli un saluto. Prima della fine della puntata, Mew è andata ad abbracciare Holden. Dopo la sua esibizione, invece, tutti gli allievi le sono andati incontro per salutarla. Mattia Zenzola è entrato nello studio di Amici con le maglie del Serale. Il ballerino ha parlato del successo del musical di Mare Fuori, spiegando che sta imparando molte cose nuove grazie a quest’esperienza. Dopodiché, ha ballato con Francesca Tocca imparata solamente il giorno prima, come sottolineato da Maria a Raimondo Todaro. Infine, la De Filippi ha scherzato con Alessandra Celentano, facendole notare come Mattia avesse tolto molte collane rispetto allo scorso anno. La Maestra ha però replicato dicendo che erano rimaste ancora due collane, la fascia e il pantalone stretto.

è entrato nello studio di Amici con le maglie del Serale. Il ballerino ha parlato del successo del musical di Mare Fuori, spiegando che sta imparando molte cose nuove grazie a quest’esperienza. Dopodiché, ha ballato con Francesca Tocca imparata solamente il giorno prima, come sottolineato da Maria a Raimondo Todaro. Infine, la De Filippi ha scherzato con Alessandra Celentano, facendole notare come Mattia avesse tolto molte collane rispetto allo scorso anno. La Maestra ha però replicato dicendo che erano rimaste ancora due collane, la fascia e il pantalone stretto. Ad un certo punto, i prof si sono riuniti per decidere a chi assegnare le ultime maglie del Serale. Al che, la Celentano, sebbene non avesse allievi a rischio, ha preso parola per specificare che non era obbligatorio assegnare tutte e 5 le maglie rimaste, bensì potevano far accedere meno allievi al Serale.

