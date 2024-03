Amici: nervi tesissimi tra Zerbi e Pettinelli, Nahaze e Ayle a rischio

Manca sempre meno al serale di Amici di Maria de Filippi e le maglie rimaste a disposizione sono davvero poche. Sono nate diverse discussioni circa quali tra gli allievi ancora in bilico siano i più meritevoli ad accedere alla fase finale del programma. In particolare, a destare ancora dubbi, sono Ayle e Nahaze. Proprio per questi ultimi si è venuto a creare uno scontro tra i professori Rudy Zerbi ed Anna Pettinelli.

I due hanno convocato entrambi i cantanti per parlare della loro situazione ma non è andata troppo bene. Nello specifico, Zerbi ha accusato Pettinelli di aver chiesto a Lil Jolie di passare nella sua squadra e ha chiesto un parere agli allievi sulla questione. Ayle ha detto a riguardo:

Non ho capito questa cosa ad essere sincero, non sono nella testa di Anna. Non è che giudico quello che fa.

La proposta di Anna a Lil Jolie metterebbe, tuttavia, ulteriormente a rischio l’accesso al serale di Ayle e Nahaze. Rudy ha fatto notare la questione ai ragazzi, insinuando anche che, se l’insegnante fosse davvero contenta dei concorrenti della sua squadra, non avrebbe chiesto ad un’altra allieva di farne parte.

Questo ha fatto perdere le staffe a Pettinelli, che immediatamente ha risposto alle accuse.

Hai finito di dire stupidaggini? No, non hai finito. Allora continua a dire stupidaggini.

L’insegnante ha anche spiegato di aver fatto la proposta alla cantante perché la reputava meritevole della maglia e non voleva rischiare che venisse eliminata. Ha inoltre accusato Zerbi di averla affossata tutto l’anno.

La replica non ha tardato ad arrivare.

Adesso mi sto spazientendo! Mi diverto anche a scherzare ma uno, affossata io Lil Jolie mai. Adesso mi fai la cortesia di provare quello che stai dicendo.

Per smentire quanto gli ha imputato Anna, Rudy ha richiesto un intervento da parte della produzione del programma per ricordare tutte le valutazioni attribuite a Lil Jolie durante il suo percorso all’interno della scuola di Amici. In questo modo ha dimostrato di aver sempre dato dei voti altissimi alla ragazza, dall’8 al 10. Nonostante ciò, la discussione non si è placata e il destino dei tre ragazzi è tuttora in bilico. Quello più a rischio potrebbe essere Ayle, in quanto attualmente ultimo in classifica.