Amici, Zerbi-Celentano scatenano il caos: interviene la produzione

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano decidono ad Amici 23 di invitare nello studio di Canale 5 quattro allievi, ovvero Nahaze, Ayle, Nicholas e Giovanni. Non solo, invitano anche Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Il motivo? Consegnano ai due colleghi la classifica generale ottenuta da tutti i voti ottenuti dagli allievi nel corso delle puntate con le gare. Tramite questi dati chiedono a Pettinelli e Todaro di dare le maglie del Serale ai quattro allievi.

Si accende il caos nello studio di Canale 5, con Celentano e Zerbi contro i loro due colleghi. A un certo punto, Todaro dichiara di non poter dare la maglia del Serale a Nicholas perché porta rispetto ai suoi colleghi. Questo discorso lo fa perché i posti al Serale sono limitati e non tutti possono accedervi. In base al numero, entrambi i professori decideranno che fare con questi quattro allievi. Mentre su Giovanni ha già delle sicurezze, su Nicholas Todaro ha questo dubbio.

Ebbene Raimondo ad Amici ammette che, essendo che i posti sono limitati, non può dare la maglia a Nicholas, in quanto ritiene che ci sono altri ballerini che non possono restare fuori. In particolare, Todaro pensa che una ballerina come Sofia meriti di più di Nicholas di andare al Serale. L’ammissione lascia senza parole il ballerino, che se ne resta in silenzio rammaricato, già deluso da una precedente classifica fatta dal suo professore.

Celentano, come anche il pubblico a casa, fa presente che Raimondo non crede poi così tanto in Nicholas, come si pensava in questi mesi. C’è anche chi ritiene che Todaro sia semplicemente obiettivo. Una questione di rispetto per tutti i professori, dichiara Raimondo. Ayle, che aveva abbandonato il talent show, è d’accordo con Todaro e Pettinelli, in quanto lui è consapevole che deve sudarsi quella maglia. A un certo punto, interviene la produzione, che sceglie di dare un senso a questo acceso scontro e forse anche un finale.

Viene così fatto sapere che i posti al Serale di Amici 23 sono in tutto 15. Attualmente nella Scuola sono presenti 17 allievi. Dunque, due di loro non potranno accedere a questa fase del programma di Maria De Filippi. La discussione, però, va avanti tra i professori, in quanto nessuno cambia idea e tutti restano fermi nelle loro posizioni. Addirittura Rudy Zerbi manda in onda una clip di Terra Amara per prendere in giro i due professori, convinto che stiano facendo una soap opera.

Uno scontro inutile visto che non si arriva a capo di niente, ma ci sono solo quattro allievi amareggiati. Tornando in Casetta, Nicholas ne parla con gli altri allievi e sembra, a questo punto, d’accordo con Zerbi e Celentano: “I nostri professori non credono in noi”.

Ciò che dicono i due professori è che Todaro e Pettinelli se certi del talento dei loro alunni dovrebbero già agire e non attendere. C’è, però, da considerare che neanche Rudy ha ancora preso una decisione: porterà Lil Jolie al Serale? A questa domanda Zerbi non risponde, ma il discorso che sta facendo in teoria dovrebbe valere anche lui.