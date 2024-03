Amici: Kumo crolla, Emanuel Lo lo zittisce (ma non convince)

Le maglie per il serale sono sempre più un motivo di discordia e malumori nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Non tutti gli allievi, difatti, potranno accedere alla fase serale del programma. Questa volta protagonisti delle discussioni sono stati il ballerino Kumo ed il suo insegnante Emanuel Lo. Motivo di ciò è stata la decisione del professore di dare la maglia del serale ad un altro alunno, Nicholas, prima che a lui.

Questa scelta ha scatenato la disperazione del ragazzo, che ha richiesto un confronto immediato con Emanuel Lo per capire cosa l’abbia portato a mandare al serale prima il compagno. Ad infuriarlo particolarmente è stato il fatto che Nicholas fosse entrato nella scuola solo da qualche mese e, di conseguenza, non trovava giusto il suo accesso al serale prima di altri ragazzi presenti nel programma fin dall’inizio.

Kumo ha prima minacciato di lasciare la scuola, come aveva già fatto Nicholas in passato, e polemizzato con i compagni dicendo:

Sono stato cinque mesi con Emanuel e ora, con tutto il rispetto per Nicholas che se lo merita, dà la maglia prima a lui che è stato una settimana nella sua squadra invece che a me? Posso capire Lucia, posso capire Sofia che l’ha messa prima in classifica.

Poi si è recato dall’insegnante, facendogli più o meno lo stesso discorso. Il ballerino è scoppiato addirittura in lacrime, mostrandosi disperato all’idea di non riuscire ad accedere anche lui alla fase del serale. L’insegnante ha esordito nei suoi confronti:

Ho sentito delle cose, ma ti sembra questo l’atteggiamento di affrontare una situazione del genere?

Kumo, piangendo, gli ha esposto il suo timore di non raggiungere il serale. Gli ha anche chiesto più volte di confermargli il suo apprezzamento, in quanto la decisione di dare la maglia a Nicholas prima che a lui gli aveva scatenato numerosi dubbi sulle proprie capacità. Emanuel Lo ha immediatamente cercato di rassicurare il ragazzo, invitandolo a non farsi paranoie.

Maria ha chiamato Nicholas per chiarire quello che era successo in settimana ed io in quel momento mi sono sentito di dargli la maglia, ma non era ‘la do prima a Nicholas e poi a Kumo’.

Ha poi aggiunto:

Devi tirare fuori la grinta, metterla nella danza, quello devi fare. Se qua dentro per ballare, non per pensare. Qua dentro c’è un percorso che inizia dal giorno zero, da quando voi vi presentate e qualcuno magari vi sceglie e a te mi sembra che è capitata questa cosa, fino all’ultimo giorno. Prendi la maglia il mese prima, non la prendi mai, la prendi il penultimo giorno come è successo a Sofia. Questa paranoia non c’entra niente con il percorso.

Infine ha detto a Kumo esattamente quello che voleva sentirsi dire:

Dietro quest’atteggiamento c’è tutta la tua voglia di restare qua dentro, la vedo, la sento, la conosco, so che ci tieni come ci tengono tutti. Tu sei stato qua dentro fino a questo momento perché mi piaci, perché ci sei.

Il ragazzo si è quindi tranquillizzato, salutando l’insegnante e chiedendogli scusa per la reazione avuta. Chissà se alla fine riuscirà ad ottenere la maglia: tutto è nelle mani di Emanuel Lo.