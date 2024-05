Amici anticipazioni 12/05: chi rischia di non arrivare in finale

Oggi, giovedì 9 maggio, è stata registrata l’ottava puntata della fase finale del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Come al solito, Amici News ha riferito tutte le anticipazioni di quanto avvenuto durante la registrazione della semifinale, che vedremo in onda occasionalmente di domenica. La puntata verrà difatti trasmessa il 12 maggio, anziché sabato 11 come di consueto.

Amici, ospiti dell’ottava puntata

Come ogni registrazione, la puntata è iniziata con l’ingresso in studio dei tre giudici di quest’anno: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Gli ospiti musicali della semifinale di Amici sono stati gli Articolo 31 ed Irama che ha presentato il suo nuovo singolo “Galassie”. Per lo spazio comico, invece, Maria De Filippi ha accolto in studio Geppi Cucciari che ha tenuto un discorso sui giovani ed il lavoro.

Amici Serale, puntata del 12 maggio 2024: prima manche

Nella prima manche ha aperto le danze la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che ha sfidato quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. La ballerina Marisol della squadra Celentano-Zerbi ha vinto tutte le sfide, diventando così la prima finalista.

Si inizia con Marisol vs Mida con la vittoria della prima sul secondo

Marisol sfida poi Sarah, battendo anche lei

Amici Serale, puntata del 12 maggio 2024: seconda manche

Nella seconda manche la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha trionfato nuovamente su quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Si è verificata una situazione simile alla precedente, anche se a vincere tutto questa volta è stato Dustin, secondo finalista.

Dustin sfida Mida che canta “100 messaggi”, a vincere è Dustin

Dustin sfida Sarah, a vincere è sempre Dustin

Dustin sfida nuovamente Sarah e questa volta è lei ad aggiudicarsi la vittoria

Amici Serale, puntata del 12 maggio 2024: terza manche

Nella terza manche la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi ha nuovamente trionfato. A diventare il terzo finalista di Amici è stato il cantante Petit, il favorito secondo il web e i bookmaker. Dopo aver ottenuto la maglia, il ragazzo ha preso in braccio Marisol e si sono baciati.

Petit si batte contro Mida, vince Petit

Sarah si sfida contro Holden, a vincere è Sarah

Petit si sfida contro Sarah e vince

Ballottaggio per decretare il quarto finalista

Mida, Sarah e Holden si sono sfidati per decretare il quarto finalista. Hanno iniziato cantando il loro inedito e poi una cover a testa. E’ stato Holden ad aggiudicarsi la maglia di quarto finalista. Ad essere eliminato sarà quindi uno tra Mida e Sarah.

Guanto di sfida tra i Prof

A vincere il guanto di sfida tra i professori sono stati i Cuccalo che si sono esibiti sulle note di “Man in black”. Zerbi e Celentano erano vestiti da ricci e hanno cantato “Sarà perché pungiamo”. Anna Pettinelli ha invece iniziato l’esibizione mentre era appesa e imbragata nella postazione degli alunni. Successivamente ha lanciato coriandoli dorati sulla giuria.

Retroscena, liti e curiosità