Amici, i ‘Cuccalo’ vincono il guanto prof: ma Pettinelli è la vera star

Durante la semifinale di Amici di domenica, 12 maggio, si è svolto l’ultimo guanto di sfida tra prof della 23esima edizione di Amici. Nel corso di queste otto puntate, i professori si sono messi in gioco con balli spettacolari ed esibizioni indimenticabili. In particolare, Anna Pettinelli è stata la vera scoperta di quest’edizione. La speaker radiofonica ha preso realmente sul serio queste sfide, destreggiandosi in coreografie da vera professionista, arrivando persino a cantare (col playback). E, anche in questa ‘finale‘ tra prof, non ha deluso le aspettative.

Difatti, Raimondo Todaro e Anna Pettinelli hanno aperto le danze, esibendosi in una particolare versione di “Flashdance“. La performance ha preso il via con un ingresso spettacolare: Pettinelli era letteralmente sospesa e imbragata, per poi scendere sul palco mentre lanciava coriandoli dall’alto. Ma, non è finita qui. La professoressa ha poi iniziato a ballare accompagnata da Todaro, finendo la coreografia con una “doccia” finale, proprio come accade nel film “Flashdance“.

Insomma, un finale realmente di nota, che ha lasciato tutti a bocca aperta. Anche Maria De Filippi si è complimentata con Anna, che ha confessato di essersi divertita tantissimo in queste settimane. L’opinionista ha poi ringraziato Todaro per essere stato il suo compagno d’avventure, scambiandosi un tenero abbraccio.

Dopodiché, è stato il turno di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, con un’altra performance impressionante sulle note di “Man in Black“. Non c’è molto da dire: sono obiettivamente i più bravi e preparati tra i professori e le loro esibizioni sono sempre uno spettacolo da guardare. Infine, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno finito il loro “percorso artistico” con la loro solita ironia. Difatti, i due si sono travestiti da ricci, strisciando dentro lo studio. Non solo, hanno cantato una loro speciale versione di “Sarà perché ti amo”, intitolata “Sarà perché pungiamo”.

Alla fine, meritatamente, il tanto ambito ‘guanto d’oro’ è andato ai “Cuccalo”, ovvero a Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. Tuttavia, la vera star di questo Serale è stata senza dubbio Anna Pettinelli. Le sue performance sono diventate il momento clou di ogni puntata, tanto attese settimana dopo settimana, suscitando sempre una valanga di reazioni sui social.