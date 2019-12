Amici 19 coppie, chi sono i fidanzati e i single della scuola

Coppie Amici 19, i fidanzati e i single della nuova edizione

Chi sono i fidanzati di Amici 19? È nata qualche coppia nella nuova edizione del talent show di Canale 5? Grazie alle puntate già andate in onda e ai profili social dei singoli concorrenti siamo in grado di svelarvi parecchio sulla classe di quest’anno, ricordandovi tuttavia allo stesso tempo che chi ad esempio consideriamo single magari è semplicemente riservato e non vuole dare in pasto al Web la propria vita privata. Ma veniamo al dunque.

Amici 19 fidanzati, per chi batte il cuore dei cantanti e delle cantanti

Qui di seguito trovate tutte le informazioni sui cantanti e sulle cantanti fidanzati ad Amici:

Devil A. è single;

Gaia Gozzi è single dopo una storia d’amore con Giorgio durata ben quattro anni;

Jacopo è fidanzato con Greta;

Martina Beltrami è fidanzata, come lei stessa ha detto all’inizio di Amici 19;

Michelangelo Vizzini è innamorato perso da due anni di Emily;

Nicolò Arduini degli I Nico è fidanzato con Maddalena;

Nyv è single;

Francesco Bertoli si è lasciato prima di Amici;

Stefano Farinetti è fidanzato con un’altra aspirante cantante, andiemad su Instagram;

Amici 2019/2020, la vita sentimentale dei ballerini di quest’anno

Queste invece le informazioni che abbiamo sulla vita privata di ballerini e ballerine:

Alioscia Grossi è innamorato della sua partner di ballo ma non si è mai dichiarato: sono passati circa quattro anni;

Javier Rojas è single;

Federico Pietrucci è single;

Talisa Ravagnani è single.

Le coppie di Amici 19 e i sentimenti nati nella scuola

Ricordiamo infine che all’interno della scuola sembra essere nato qualcosa da parte di Skioffi che sembra avere un debole per Giulia Molino, che è single, come la stessa Maria De Filippi ha raccontato durante una delle puntate del pomeridiano. Non appena ne sapremo di più sui fidanzati di Amici 19 vi aggiorneremo!