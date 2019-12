Jacopo Ottonello di Amici è fidanzato: baci con Greta in giro per Roma

Jacopo Ottonello fidanzata, il cantante di Amici 19 in love per le strade di Roma

Jacopo di Amici 19 è fidanzato con Greta e oggi la coppia si è riunita, dopo l’inizio del talent show. Il giovane cantante, che ha conquistato il banco sulle note di Shallow, è innamoratissimo e questo era già chiaro quando ha parlato della fidanzata Greta durante un daytime. Pare comunque che Jacopo e Greta non siano una coppia molto social, visto che sui loro profili Instagram non ci sono molte foto insieme. Lei per esempio ne ha postata solo una, per festeggiare l’ingresso di Jacopo Ottonello ad Amici 19 e non fargli mancare il suo supporto. L’allievo della scuola di Maria De Filippi invece non ha foto di coppia su Instagram, ma oggi è comparso insieme alla fidanzata tra le stories.

Jacopo di Amici 19 è fidanzato: la sua dolce metà si chiama Greta

Jacopo di Amici e la fidanzata Greta stanno trascorrendo una giornata insieme a Roma, finalmente riuniti da quando è cominciata la 19esima edizione. Nella storia i due si danno un bacio, sono abbracciati stretti mentre passeggiano e fanno il pieno di coccole in attesa della prossima volta che riusciranno a vedersi. La stessa storia è stata condivisa da Jacopo sul suo profilo e subito ripresa da tutte le sue fanpage. Come vi abbiamo anticipato, Greta non ha fatto mancare il suo sostegno a Jacopo quando è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Pubblicando una foto insieme, ha scritto: “Che questa esperienza possa portarti tutto ciò che esiste di più bello. Io sono con te, sempre”.

Jacopo Ottonello ad Amici parla della fidanzata: le parole del cantante

Greta ha 20 anni, è una studentessa presso l’università di Genova e studia psicologia: queste le informazioni sul suo profilo Instagram. Durante uno dei primi daytime di Amici, Jacopo Ottonello ha avuto uno sfogo con Signorini versando anche qualche lacrima. Ha raccontato di essere stato preso spesso in giro in passato, sia in amicizia sia in amore. Grazie a Greta però oggi è davvero felice: “Oggi ho trovato una persona, che è la mia ragazza, che mi sta dando determinate emozioni che non avevo mai provato”.