Jacopo Amici 19 fidanzata, il cantante in lacrime con Signorini: lo sfogo

Amici 19, Jacopo Ottonello è fidanzato: il racconto a Signorini svela la curiosità sul cantante

Jacopo Ottonello di Amici 19 ha parlato della sua fidanzata nel daytime di oggi, 22 novembre 2019. Il motivo del suo sfogo non è stato dettato da emozioni negative, tutt’altro: Jacopo ha tirato fuori le sue emozioni in una lezione con Alfonso Signorini. Il prossimo conduttore del Gf Vip è uno degli insegnanti della 19esima edizione di Amici e tiene un corso di interpretazione. Nelle sue lezioni quindi è facile emozionarsi, visto che Signorini riesce a far emergere sensazioni ed emozioni negli allievi. Lo ha fatto già in passato e ci è riuscito anche oggi e così abbiamo scoperto che Jacopo di Amici 19 è fidanzato. Il cantante su Instagram non ha foto con la sua fidanzata, per cui non abbiamo ancora dato un nome e un volto alla fortunata.

Jacopo Amici 19, lacrime per il cantante: lo sfogo e la rivelazione sulla fidanzata

C’è però una persona speciale nella vita del cantante e ne ha parlato raccontando di una sua difficoltà a vivere la felicità. Nella lezione di Signorini, Jacopo ha raccontato: “Sono una persona che ha tanto bisogno di contatto fisico. In questo momento è una cosa che mi manca, non so per quale motivo ma il fatto di essere felice per me… Per me il fatto di essere felice… Ci sono abituato poco, perché ho avuto tante prese in giro nella mia vita. Soprattutto quando ho avuto una relazione”. Il giovane si è molto emozionato nel raccontare questi dettagli di sé, infatti le lacrime sono presto comparse sul suo viso. Anche Alfonso Signorini si è commosso.

Jacopo Ottonello fidanzata, le parole ad Amici 19: “Mi sta dando emozioni mai provate”

La felicità a cui Jacopo non è abituato e che invece sta vivendo è dovuta non solo alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ma anche alla sua fidanzata. Infatti ha proseguito dicendo: “Ho sempre dato tanto, non ho mai ricevuto niente. Oggi ho trovato una persona, che è la mia ragazza, che mi sta dando determinate emozioni che non avevo mai provato”. Signorini lo ha consolato e gli ha detto che nella vita è molto importante anche dare, pure senza ricevere. Ma intanto ci chiediamo: conosceremo presto, o tardi, la fidanzata di Jacopo Ottonello di Amici 19?