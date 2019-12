Stefano Farinetti fidanzato, il cantante di Amici 19 sorprende su Instagram

Ultime notizie su Amici 2019/2020, i segreti della vita privata di Stefano Farinetti

I gossip di Amici 19 non si fermano mai! Scopriamo sempre più informazioni sui vari concorrenti della nuova edizione, partita proprio col botto: sono trapelate notizie succulenti su alcuni di loro, sono avvenuti litigi e non sono mancate le confessioni inaspettate, per non parlare degli abbandoni… Adesso di chi parliamo? Del cantante Stefano Farinetti, che ha colpito per la sua voce calda e graffiante e per i pettegolezzi sulla sua vita privata. Sì perché lui, a differenza di alcuni suoi compagni della classe, non si nasconde su Instagram e pubblica sovente foto con la sua attuale fidanzata.

Stefano Farinetti, curiosità sulla sua ragazza: ecco cosa si sa finora

La fidanzata di Stefano Farinetti – presente nella nostra raccolta dedicata alle coppie di Amici 2019/2020 – ha un profilo Instagram pubblico molto seguito, che ha addirittura la spunta blu che ne certifica l’autenticità. Si fa chiamare Andiemad sui social network e sappiamo che ha la stessa passione del suo ragazzo: il canto. Cos’altro abbiamo scoperto? Che amano andare al mare, cantare accompagnati dalla chitarra (suonata da Stefano di Amici), passare il tempo libero con altri ragazzi e fare tutto quello che fanno due giovani della loro età.

Amici 19, news su Stefano Farinetti: riuscirà ad andare lontano?

Il percorso di Stefano Farinetti ad Amici è piuttosto stazionario: non è ancora riuscito a mostrare veramente quello che vale, anche se gli insegnanti non nutrono al momento delle riserve nei suoi confronti. Ha un bel timbro, ma dovrà dimostrare anche di avere carattere: riusciremo a conoscerlo meglio artisticamente con le prossime puntate di Amici di Maria De Filippi?