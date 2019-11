Francesco Bertoli ad Amici nel momento sbagliato: convocato il padre nella scuola

Amici, Francesco Bertoli in crisi: Anna Pettinelli convoca il papà

Francesco Bertoli è entrato ad Amici di Maria De Filippi dopo un’esperienza indimenticabile a X Factor ma sembra non stia dando il massimo; o meglio sono i suoi eccessivi silenzi a preoccupare, Anna Pettinelli soprattutto, che crede che il ragazzo non si lasci andare abbastanza. Proprio per questo motivo, d’accordo con la produzione, la professoressa di canto ha deciso di contattare il padre del ragazzo e di convocarlo a scuola per farsi spiegare come mai Francesco stia vivendo in questo modo un momento così importante per la sua carriera e per la sua crescita professionale e personale.

Francesco Bertoli padre: il racconto alla Pettinelli sul momento sbagliato a scuola

“Francesco – queste le parole del papà a colloquio con la Pettinelli – ha qualcosa di particolare che è la sensibilità e la dolcezza, e questo gli procura anche delle sofferenze”. “Non parla, è chiuso nel suo…”, gli ha fatto notare subito l’insegnante a cui il genitore ha controbattuto immediatamente: “Francesco tiene tanto a questa scuola e poi è arrivato nel momento peggiore della sua vita, perché lui è stato fidanzato per 3 anni con una ragazza e quest’estate lei ha deciso che voleva prendersi degli spazi, riflettere, e quando Francesco è sceso per i provini lei ha detto basta. Lui è sceso con la morte nel cuore”. Sembrano esserci problemi di cuore dunque dietro all’atteggiamento schivo e solitario di Bertoli che forse in puntata potrà dire qualcosa di più sul suo conto. Sempre che venga fuori l’argomento, s’intende.

Amici 19, la reazione di Francesco e l’ex fidanzata

“Faccio fatica anche nella vita di tutti i giorni – queste intanto le sue parole dopo aver riabbracciato il padre e a colloquio con la Pettinelli –. La mia è solo ansia di essere… di essere sbagliato… negli anni son successe tante di quelle cose, credo sia stata autodifesa”. Se Francesco riuscirà a riversare tutta la sua sofferenza sulla musica e quindi a trasformarla in arte siamo sicuri che avrà un lungo percorso ad Amici di Maria De Filippi e non solo.