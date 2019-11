Amici 19 Alioscia, Maria irrefrenabile: retroscena casting e gossip su amore segreto

Alioscia Grossi ad Amici 19 dopo Chi ha incastrato Peter Pan? Il retroscena di Maria De Filippi

Alioscia Grossi è uno dei nuovi ballerini della scuola di Amici di Maria De Filippi ormai arrivata alla 19esima edizione. Il ragazzo è stato protagonista di un simpatico siparietto con la conduttrice che ha fatto subito notare a tutti di averlo fatto piangere ai casting con una richiesta che non pensava avrebbe avuto un affetto del genere: “Gli ho chiesto d’improvvisare – ha svelato Maria piuttosto divertita – e gli ho detto ‘Scegli una canzone su cui improvvisare e l’ho mandato in crisi totale’. Sembrava gli avessi chiesto…”. Alioscia ha poi mostrato una gradevole timidezza che gli ha fatto accennare appena un discorso: “Ho sbagliato perché non ho trovato niente – queste le sue parole –, sono andato nel panico e non si fa così”. Maria è scoppiata a ridere e a noi è venuto in mente che il piccolo Alioscia era in realtà molto molto chiacchierone quando era ancor più piccolo. Di cosa parliamo? Ve lo diciamo subito.

Amici 19, Maria ad Alioscia: “Ogni volta che parlo tu piangi”

Alioscia infatti non è nuovo all’ambiente televisivo, come avrete immaginato già visto che nell’immagine di apertura si vede un bel bimbo trasformarsi pian piano in un ragazzo altrettanto carino: è proprio il piccolo Grossi da piccolo mentre faceva Chi ha incastrato Peter Pan?; all’epoca – lo ricordiamo benissimo – Alioscia era un ragazzo davvero chiacchierone, un tipo parecchio diverso da quello timido e impacciato che abbiamo visto oggi. Chiaramente non si può giudicare un ragazzo da una sola puntata ma insomma è stata la stessa Maria De Filippi a un certo punto a far notare come Alioscia fosse piuttosto emotivo. “Ogni volta che ti parlo tu piangi”, queste le parole della conduttrice dopo aver annunciato l’ammissione del ballerino ad Amici 19.

Alioscia innamorato: “Non riesci a dirlo”, Maria scherza con il nuovo ballerino

“Amici per me è proprio il sogno di una vita, quindi son contentissimo”, ha dichiarato Alioscia. “Dobbiamo abituarci – queste invece le parole di Maria che ha continuato a insistere sullo stesso punto –. Io posso parlar con te, tu puoi parlar con me. Io non piango quando mi parli…”. “Ho sempre pensato che fosse veramente il mio posto – così ha parlato Alioscia, incalzato dalla De Filippi – perché ho sempre pensato che in una scuola del genere potrei crescere un sacco”. Poi la chicca rivelata dalla stessa Maria dopo che Alioscia ha preso posto (sedendosi dove l’anno scorso si sedeva Alberto Urso): “Ti piace una ragazza da quattro anni a cui non riesci a dirlo”. Siamo sicuri che il piccolo Alioscia ci darà un bel po’ di soddisfazioni.