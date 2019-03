After film: trama, attori, il significato del titolo e colonna sonora

After film di Anna Todd: di cosa parla e chi sono gli attori

After sbarca al cinema: la data d’uscita in Italia è fissata al prossimo 11 aprile. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di successo di Anna Todd, scrittrice texana. La 30enne è diventata popolare per caso, grazie alla sua passione per gli One Direction e a Wattpad. Anna ha scritto una fan fiction su Harry Styles e compagni sulla piattaforma online dedicata a lettori e scrittori. La storia si è cominciata a diffondere velocemente e subito dopo l’autrice è stata contattata da un editore. L’edizione stampata di After è stata pubblicata nel 2014 da Simon & Schuster ed è stata tradotta in 30 lingue, con 11 milioni di copie vendute in tutto il mondo. After è diventato il numero 1 nelle classifiche di moltissimi paesi tra cui Italia, Germania, Francia e Spagna. Capitolo dopo capitolo il principale personaggio maschile, Hardin Scott, è diventato l’esatto opposto di Harry Styles e la storia ha cominciato a prendere una piega diversa.

La trama di After, tratto dal libro di Anna Todd

After racconta la storia di Tessa, studentessa e figlia modello, con all’attivo una relazione di lunga data con un fidanzato dolce e affidabile di nome Noah. Al primo anno di college, Tessa sembra avere un futuro già scritto, ma le coordinate del suo mondo così sicuro e protetto cambiano radicalmente quando incontra il misterioso Hardin Scott, un ragazzo arrogante e ribelle e allo stesso tempo magnetico, che le fa mettere in dubbio tutto ciò che pensava di sapere di se stessa e quello che vuole realmente dalla vita.

After film potrebbe avere un sequel al cinema

Di After sono usciti quattro libri (cinque nella versione italiana): per questo il film potrebbe avere un sequel. Anna Todd e produttori hanno già chiarito che un’altra pellicola verrà realizzata solo in base al successo della prima. Ma visti già i primi risultati – scrittrice e attori in questi giorni sono acclamati come vere e proprie star in ogni parte del mondo – sembra assai scontata una conferma….

Chi sono Hardin e Tessa: gli attori del film di After

Gli attori principali di After sono Josephine Langford e Hero Fiennesi-Tiffin. Lei è una 21enne australiana, con all’attivo poche esperienze come attrice. È la sorella di Katherine Langford, nota per il ruolo di Hannah Baker nella serie tv di Netflix Tredici. Pure lui viene da una famiglia di artisti inglesi: i genitori sono entrambi registi e suo zio è Ralph Fiennes. Hero, anche lui 21enne, ha esordito al cinema nel ruolo di Voldemort da bambino nella saga di Harry Potter.

Piccola curiosità: all’inizio per il ruolo di Tessa era stata scelta Julia Goldani Telles ma a pochi giorni dalle riprese la giovane ha dovuto rinunciare per altri impegni lavorativi.

Gli altri attori del cast di After:

Selma Blair – Carol Young

Inanna Sarkis – Molly

Shane Paul McGhie – Landon

Pia Mia – Tristan

khadijha Red Thunder – Steph

Dylan Arnold – Noah

Samuel Larsen – Zed

Jennifer Beals – Karen

Peter Gallagher – Ken Scott

Swen Temmel – Jace

Perché il film si chiama After: Anna Todd spiega

In principio su Wattpad la storia non aveva nessun titolo, si chiamava semplicemente A Harry Styles Fan Fiction. “Ma quando sono entrata veramente nella storia e i personaggi hanno iniziato a cambiare, ho trovato il titolo. After si riferisce a come Tessa cambia dopo aver incontrato Hardin. Alla fine, però, forse il titolo riflette più come cambia lui, dopo aver incontrato lei. A me piace immaginare il loro futuro, come diventano queste persone dopo essersi incontrate”, ha spiegato Anna Todd.

Quali sono le canzoni del film di After di Anna Todd

Colonna sonora del film di After è Bitter Love di Pia Mia, l’interprete di Tristan. Il brano parla di un amore complicato, un po’ come quello che si trovano a vivere Hardin e Tessa, e per questo è stato scelto da Anna Todd per il film. Nel trailer italiano del film è stata invece usato un brano di Selena Gomez & A$AP Rocky: Good for you, mentre in quello americano Dangerous woman di Ariana Grande.