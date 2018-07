After film: Josephine Langford è la nuova Tessa, scelto anche Jace

After film, news ufficiali: scelta la nuova Tessa e l’attore che farà Jace

Dopo l’addio di Julia Goldani Telles per alcune divergenze con i produttori, è stata scelta la nuova Tessa del film di After. Nelle ultime ore è stato confermato quello che già molti fan sospettavano: la scelta è ricaduta sulla giovane attrice australiana Josephine Langford. A confermarlo la produttrice Jennifer Gibgot e la scrittrice Anna Todd, al settimo cielo per la realizzazione del film tratto dalla sua opera di successo. Josephine è ancora poco conosciuta al grande pubblico. Ha lavorato solo a due film – Wolf Creek e Wish Upon – e After rappresenta sicuramente l’occasione della svolta. Ben più nota è al momento la sorella di Josephine – Katherine Langford – che è nel cast della serie Netflix Tredici con il ruolo di Hannah Baker.

After film: i lettori sono contenti per la nuova Tessa

La scelta di Josephine Langford è piaciuta molto ai lettori di After. L’ex protagonista – Julia Goldani Telles – non aveva convinto fino in fondo i fan della saga creata da Anna Todd. Josephine è molto più simile, almeno fisicamente, a Indiana Evans, l’attrice che tutti sognavano di avere nel cast. Ma l’ex protagonista di H20 è stata fatta fuori per via dell’età. Indiana ha 28 anni, troppi per interpretare una ragazzina diciottenne qual è appunto Tessa Young. La Langford si trova già ad Atalanta – dove è stato allestito il set del film di After – per le prova con l’altro protagonista, Hero Fiennes-Tiffin, che sarà Hardin.

Cast After film: Swen Temmel sarà Jace

Oltre a Tessa e Hardin, la produzione di After ha svelato un altro componente del cast. Swen Temmel sarà Jace, l’amico scapestrato di Hardin, che creerà al ragazzo più di qualche problema nella sua storia d’amore con Tessa. L’attore è nato in Austria, ma da bambino si è trasferito con i genitori negli Stati Uniti. Qui ha iniziato a recitare appena maggiorenne, dividendosi tra il teatro e i film indipendenti.