After film Hardin, Hero Fiennes-Tiffin: la fidanzata e perché sorride sempre poco

After film Hardin Scott: l’attore protagonista Hero Fiennes-Tiffin si svela a Elle

A due mesi dall’uscita di After, il film che lo consacrerà come nuovo teen idol, Hero Fiennes-Tiffin ha rilasciato un’interessante intervista a Elle. L’attore 21enne ha subito fatto chiarezza sulla sua vita privata. Non è fidanzato e fino ad oggi non lo è mai stato seriamente. “Non ho mai avuto un relazione seria. Non ho mai avuto una fidanzata ufficiale”, ha confidato l’inglese. E al momento la situazione resterà così: Hero è più che mai concentrato sulla carriera nel cinema, che finalmente sta decollando. Dopo l’esordio da bambino in Harry Potter – indossava i panni di Tom Riddle/Voldemort in Harry Potter e il principe mezzosangue, sesto film della saga – il ruolo di Hardin Scott in After rappresenta la svolta decisiva.

Hero Fiennes-Tiffin: “Ecco perché sorrido poco”

Prima di essere scelto come Hardin in After Hero Fiennes-Tiffin ha lavorato a lungo come modello. “Molti mi dicono che non sorrido mai nelle foto. Ma non è una mia scelta, se mi chiedono di sorridere mentre lavoro lo faccio. Anche mentre recitavo la parte di Hardin ho sorriso poco, il suo personaggio è tormentato”, ha spiegato l’attore classe 1997.

Nuovo lavoro per Hero Fiennes-Tiffin dopo After

Finite le riprese di After, Hero Fiennes-Tiffin (che è nipote dei più famosi Joseph e Ralph Fiennes) è stato ingaggiato per un nuovo film. Sarà il protagonista di Freedom’s Path, nuova pellicola diretta da Brett Smith.