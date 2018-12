After film, è uscito il teaser ufficiale in italiano: video e altre news

After film in Italia: il teaser in italiano e altre news e anticipazioni

Finalmente l’attesa è finita per le lettrici italiane: la 01 production ha diffuso il teaser in italiano di After. Il film tratto dall’omonimo libro di successo di Anna Todd uscirà nel nostro paese il prossimo 11 aprile. L’uscita del film sarà preceduto da una premiere (ancora non è chiaro se a Roma o Milano) alla quale parteciperanno gli attori protagonisti Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford. Proprio nel video che trovate in basso gli interpreti di Hardin e Tessa hanno annunciato grosse novità per i fan di casa nostra. Del resto i cinque romanzi dell’autrice texana hanno spopolato nella penisola e sono stati a lungo in cima alle classifiche delle opere più vendute.

Video teaser in italiano:

Le ultime dichiarazioni di Anna Todd su After film

“Sono davvero contenta di Hero e Josephine. Si sono completamente calati nella parte. Hanno dato il massimo e la chimica tra loro è unica”, ha dichiarato Anna Todd in una recente intervista in Francia, dove si è recata per promuovere il suo ultimo libro, Stars. La Todd ha anche aggiunto che il secondo film di After uscirà molto probabilmente nell’aprile del 2020 e ci sarà un terzo solo se i risultati saranno buoni al botteghino. Quindi sembra tramontata l’idea di vedere tanti film quanti sono i libri. Per questo la storia si svilupperà con maggiore velocità e molte scene saranno diverse dal libro.

La colonna sonora del libro sarà diversa dal film

Basti pensare che nel primo non ci sarà il personaggio di Vance: una scelta dettata dalla voglia di dare più spazio alla nascita della storia tra Hardin e Tessa. Differente pure la colonna sonora: solo una canzone menzionata nel romanzo sarà presente nel film.