After film esce in Italia l’11 aprile 2019: video e nuove anticipazioni

Quando esce il film di After in Italia? C’è la data ufficiale

Buone notizie per i fan italiani: è stata svelata la data d’uscita del film di After! La 01production, rinomata casa di produzione cinematografica, ha fatto sapere con un video su Instagram che la pellicola tratta dall’omonimo bestseller di Anna Todd sarà disponibile nel nostro paese il prossimo 11 aprile 2019! A gennaio dovrebbe uscire anche il trailer ufficiale del film doppiato in italiano, dopo che negli Stati Uniti è stato pubblicato il teaser della pellicola. Intanto la scrittrice texana ha rilasciato nuove e importanti anticipazioni sul film, annunciando le inevitabili differenze che ci saranno con il libro.

Anna Todd: le anticipazioni sul film di After

In un recente incontro con i suoi lettori, Anna Todd ha rivelato che il cast di After farà un tour per promuovere il film. Le tappe saranno principalmente negli Stati Uniti ma ci saranno anche alcune all’estero. La 29enne non ha parlato dell’Italia ma, secondo indiscrezioni e considerato il boom di vendite di After nel nostro paese, sembra scontata una Premiere a Milano o a Roma. La Todd ha aggiunto che il secondo film di After uscirà molto probabilmente nell’aprile del 2020 e ci sarà un terzo solo se i risultati saranno buoni al botteghino.

La colonna sonora del libro sarà diversa dal film

Dunque, sembra tramontata l’idea di vedere tanti film quanti sono i libri. Per questo la storia si svilupperà con maggiore velocità e molte scene saranno diverse dal libro. Basti pensare che nel primo non ci sarà il personaggio di Vance: una scelta dettata dalla voglia di dare più spazio alla nascita della storia tra Hardin e Tessa. Differente pure la colonna sonora: solo una canzone menzionata nel libro sarà presente nel film.