After film news: quando esce il trailer in italiano e altre anticipazioni

After film quando esce in Italia? Novità sul trailer in italiano

After di Anna Todd è finalmente realtà. Il best seller della scrittrice americana sbarca al cinema, dopo tanti anni di attesa, rinvii e imprevisti vari. In America è stato già diffuso il teaser del trailer, che potete vedere più in basso. Com’è noto, negli Stati Uniti la pellicola uscirà il 12 aprile 2019. E l’Italia? Considerato il successo che ha ottenuto la saga nel nostro paese, il film arriverà presto anche da noi. Tra l’ultima settimana di novembre e la prima di dicembre verrà diffuso il primo trailer italiano di After film, contenente la data ufficiale d’uscita nelle sale cinematografiche del Bel paese. Quando uscirà in Italia? Molto probabilmente tra aprile e maggio, in contemporanea con Hollywood. Negli ambienti cinematografici nostrani si parla pure della possibilità di avere una premiere a Roma o Milano con tutti gli attori del cast. Ovvero: Josephine Langford (Tessa), Hero Fiennes-Tiffin (Hardin), Shane McGhie (Landon), Samuel Larsen (Zed), Khadijha Red Thunder (Steph), Pia Mia (Tristan), Inanna (Molly), Meadow Williams (Soto), Swen Temmel (Jace), Peter Gallagher (Ken).

Le differenze tra il film di After e il libro di Anna Todd

Dopo l’uscita del primo film gli autori lavoreranno al secondo film. La storia si snocciolerà in quattro film, tanti quanti sono i libri della Todd (solo in Italia sono stati pubblicati 5 libri perché l’ultimo è stato diviso in due parti). Rispetto alla controparte cartacea, ci saranno – come è inevitabile – della differenze tra libro e film, a partire dall’arrivo di Vance, il vero padre di Hardin. Nel primo film di After l’editore non sarà presente, contrariamente a quanto avvenuto nel primo libro della storia. Vance comparirà solo nella seconda pellicola e al momento non è ancora chiaro quale attore interpreterà il personaggio. Il motivo di questa scelta? I sceneggiatori hanno voluto dare maggiore spazio alla nascita della storia d’amore tra Hardin e Tessa. “Al cinema non si hanno tanti minuti a disposizione e per questo nel primo film ci concentreremo sulla storia d’amore dei protagonisti”, ha spiegato la scrittrice texana ai suoi follower.

Il film di After finirà in maniera differente dal libro

Inoltre il primo film finirà in maniera diversa rispetto al primo libro ma per il momento non sono stati forniti dettagli al riguardo. In più alcuni personaggi maschili diventeranno femminili per il grande schermo. È il caso di Tristan e del Professor Soto, che saranno interpretate da due donne. Nella pellicola apparirà pure Anna Todd in un piccolo cameo.