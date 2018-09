After film uscirà in Italia nel 2019: Anna Todd ha recitato un piccolo ruolo

Quando uscirà il film di After in Italia? Nel cast ha recitato pure Anna Todd

After di Anna Todd è pronto per sbarcare al cinema. Le riprese della pellicola sono finite da qualche settimana e il primo trailer in inglese verrà rilasciato a novembre, in prossimità della Festa del Ringraziamento. I produttori hanno annunciato che il film uscirà negli Stati Uniti il 12 aprile 2019 e molto probabilmente questa sarà anche la data italiana. After movie uscirà pure nel Belpaese ma al momento non è stata rilasciata una data ufficiale. Per ora è chiaro solo che uscirà nello stesso mese, ovvero aprile, ma resta da capire se si tratterà sempre del 12 o di qualche giorno più in là. Nel frattempo la Todd è arrivata a Milano e Bologna per presentare il suo nuovo libro – Stars – e non ha potuto fare a meno di parlare del film con protagonisti i giovani Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford.

Le parole di Anna Todd sul film di After tratto dal suo romanzo

“Collaborare ala lavorazione del film è stata un’esperienza incredibile. Ho imparato molto su come si realizza un prodotto cinematografico. Inoltre ho parlato a lungo con gli attori seguendo da vicino il loro lavoro. Ho anche fatto un piccolo cameo interpretando una parte nel film. E sono a dir poco entusiasta“, ha raccontato Anna Todd a Lettura, l’inserto domenicale del Corriere della Sera. Al momento non si sa di più sul ruolo della scrittrice all’interno del film ma di certo non è una novità. Altre colleghe come J.K. Rowling e Stephenie Meyer – rispettivamente la mamma di Harry Potter e quella di Twilight – hanno preso parte alle pellicole tratte dalle loro opere letterarie con un piccolo cameo.

After: le differenze tra il libro e il film con Hero Fiennes-Tiffin

Seppur fedele alla sua controparte cartacea, il film di After presenterà delle diversità. Ad esempio la storia si concentrerà molto sulla nascita della storia d’amore tra Hardin e Tessa e taglierà fuori personaggi importanti come Vance e Nate. Che però verranno introdotti nel secondo film della saga, visto che ci saranno tanti film quanti sono i libri. In più, come anticipato da Anna Todd, il finale del primo film sarà diverso da quello del primo libro.