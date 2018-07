After film news: Hardin non avrà i piercing; Vance, Nate e Logan non ci saranno

After film news dal set: Hardin, l’attore Hero Fiennes-Tiffin, non avrà i piercing

Continuano a ritmo spedito le riprese del film di After, tratto dall’omonimo libro di successo di Anna Todd. Ma, com’è inevitabile, ci saranno parecchie differenze tra il film e il libro best seller in tutto il mondo. Negli ultimi giorni la scrittrice ha rivelato che il protagonista Hardin, interpretato dall’attore inglese Hero Fiennes-Tiffin, non avrà i piercing. Dunque, solo tatuaggi finti per il giovane e non i sensuali piercing che la Todd ha ampiamente descritto nel suo romanzo. A quanto pare la scelta di eliminare i piercing è dipesa dalla stessa autrice, che ha poi rivelato il tutto su Twitter. “È stata una mia scelta, alla fine interessano poco”, ha sottolineato la texana. Ma non è finita qui perché, tra le tante novità, nel film dovremo fare a meno di Vance, Nate e Logan.

Perché nel primo film di After non ci saranno Vance, Nate e Logan

La storia di After sarà divisa al cinema quanti sono i libri di Anna Todd, ovvero quattro (solo in Italia sono diventati cinque perché l’ultimo libro è stato suddiviso in due parti). Nel primo film – che uscirà il 12 aprile 2019 – non ci saranno i personaggi di Nate e Logan, amici di Hardin, e Vance, capo della casa editrice in cui va a lavorare Tessa. Il motivo? La voglia di concentrarsi solo ed esclusivamente sulla nascita della storia d’amore tra Hardin e Tessa. Il motivo? È stata sempre la Todd a spiegarlo su Instagram: “Ci sono tanti personaggi ma ogni minuto che spendiamo su altri li togliamo ad Hardin e Tessa e questa è la loro storia. Prima di introdurre altri personaggi è importante concentrarsi sulla loro relazione, su come nasce e si sviluppa”.

Le altre differenze tra il film di After e il libro di Anna Todd

Altre differenze tra libro e film? Al cinema ci saranno più personaggi femminili: Tristan e il Professor Soto sono interpretate da donne. Dunque Steph – che ha il volto di Khadijha Red Thunder – nel film sarà attratta sia dai maschi sia dalle femmine. Inoltre il finale del film sarà leggermente diverso rispetto al libro.