After film, news ufficiale: uscirà al cinema il 12 aprile 2019

Quando esce il film di After al cinema? Il 12 aprile 2019

L’Aviron Pictures, la casa di produzione che ha acquistato i diritti del libro After di Anna Todd, ha annunciato la data d’uscita del film. La pellicola con protagonisti Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin uscirà al cinema il prossimo 12 aprile 2019. Dunque, non più il giorno di San Valentino – come sperato dalla produttrice Jennifer Gibgot – ma due mesi dopo. Le riprese della pellicola sono iniziate ad Atlanta, in Georgia, e dureranno per circa un mese. Dopo l’uscita del primo film gli autori lavoreranno al secondo film. La storia si snocciolerà in quattro film, tanti quanti sono i libri della Todd (solo in Italia sono stati pubblicati 5 libri perché l’ultimo è stato diviso in due parti). Rispetto alla controparte cartacea, ci saranno – come è inevitabile – della differenze tra libro e film, a partire dall’arrivo di Vance, il vero padre di Hardin.

After: le differenze tra il libro di Anna Todd e il film

Nel primo film di After non ci sarà Vance, contrariamente a quanto avvenuto nel primo libro della storia. L’editore che offrirà uno stage a Tessa comparirà solo nella seconda pellicola e al momento non si sono ancora svolti i casting per il personaggio. A rivelarlo è stato Anna Todd su Instagram. Il motivo? I sceneggiatori hanno voluto dare maggiore spazio alla nascita della storia d’amore tra Hardin e Tessa. “Al cinema non si hanno tanti minuti a disposizione e per questo nel primo film ci concentreremo sulla storia d’amore dei protagonisti”, ha spiegato la scrittrice texana ai suoi follower.

Inoltre il primo film finirà in maniera diversa rispetto al primo libro ma per il momento non sono stati forniti dettagli al riguardo. In più alcuni personaggi maschili diventeranno femminili per il grande schermo. È il caso di Tristan e del Professor Soto, che saranno interpretate da due donne.

After film: chi sono gli attori del cast

Questi gli attori del cast di After: Josephine Langford (Tessa), Hero Fiennes-Tiffin (Hardin), Shane McGhie (Landon), Samuel Larsen (Zed), Khadijha Red Thunder (Steph), Pia Mia (Tristan), Inanna (Molly), Meadow Williams (Soto), Swen Temmel (Jace).