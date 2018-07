After film, riprese iniziate: il cast di attori e le prime foto dal set

Le riprese del film di After sono iniziate: le foto dal set e chi sono gli attori

Lunedì 16 luglio 2018 resterà una data importante per tutti i lettori di After. In questo giorno sono iniziate ad Atlanta, in Georgia, le riprese dell’omonimo film tratto dal libro di successo di Anna Todd. Una pellicola a lungo attesa e desiderata, più volte rimandata, tanto che erano rimasti in pochi a crederci davvero. E invece no: il film di After è diventato finalmente realtà! Come di consueto, la lavorazione del film richiederà circa due mesi di riprese più un periodo di post produzione. Salvo cambiamenti repentini, After movie dovrebbe uscire entro la primavera 2019. Non è escluso che esca il 14 febbraio 2019, il giorno di San Valentino, come sognato dalla produttrice Jennifer Gibgot.

After film cast: chi sono gli attori di Hardin e Tessa e tutti gli altri

Com’è noto, per interpretare i protagonisti Hardin e Tessa sono stati scelti Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford. Quest’ultima è stata scelta dopo il forfait di Julia Goldani Telles che, per alcune incomprensioni con la produzione, ha abbandonato il progetto a pochi giorni dal ciak d’inizio. Al contrario Hero non ha mai messo da parte il ruolo di Hardin. Anzi, si è impegnato fino in fondo per assomigliare il più possibile al personaggio nato dalla penna di Anna Todd. Dal momento in cui è stato scelto ha cominciato a farsi crescere i capelli per entrare di più nella parte e si è sottoposto a lunghe sedute di trucco per avere tutti i tatuaggi di Hardin. Ma chi sono gli altri attori del cast?

After film cast: chi sono gli attori di Jace, Steph e Tristan

Ad interpretare il ruolo di Jace è stato chiamato Swen Temmel, attore di origini austriache. Biondo e con lo sguardo malizioso, il giovane si è già calato alla perfezione nelle atmosfere del film.

La parte di Steph non è stata più assegnata a Bella Thorne come volevano i lettori bensì all’emergente Khadijha Red Thunder. Si tratta di una giovane modella afro-americana alla sua prima esperienza sul set. Per l’occasione la ragazza ha piastrato i lunghi capelli ricci e ha aggiunto alla folta chioma alcune ciocche rosse, proprio come il controverso personaggio di After.

Tristan avrà invece il volto di Pia Mia. Il fidanzato di Steph diventerà una donna nel film e automaticamente la compagna di stanza di Tessa sarà gay. Per la parte di Tristan la produzione ha scelto Pia Mia, anche lei alla sua prima prova da attrice. Pia è infatti conosciuta principalmente come cantante: nata e cresciuta sull’Isola di Guam è diventata popolare grazie a Youtube.

E Landon, fratellastro di Hardin e migliore amico di Tessa, da chi sarà interpretato? Al momento non è chiaro: sembrava certa la presenza di Gregg Sulkin, attore inglese molto apprezzato dai lettori, ma nelle ultime ore è spuntato il nome di un altro interprete. Quello di Shane Paul McGhi, americano di origini giamaicane, che fino ad oggi si è diviso in piccoli ruoli al cinema e in teatro. After sarà la sua grande occasione?