After film, Julia Goldani Telles ha lasciato il cast: scelta già la nuova Tessa

After film: perché Julia Goldani Telles non sarà più Tessa

Non c’è pace per i fan di After, il famoso romanzo di Anna Todd. A pochi giorni dall’inizio delle riprese, Julia Goldani Telles ha abbandonato il cast. La giovane era stata scelta per il ruolo della protagonista Tessa ma, come comunicato dalla diretta interessata su Instagram, all’ultimo ha abbandonato il progetto. Il motivo? Julia ha parlato di “problemi di gestione e organizzazione” che le vietano di continuare a far parte del cast. Che la ragazza abbia litigato con la produzione del film? Per il momento non è chiaro. Ma a quanto pare i produttori hanno già trovato una valida sostituta. A farlo sapere è stata Jennifer Gibgot, che sta curando nei minimi dettagli la pellicola. La Gibgot ha confermato che le riprese inizieranno tra dieci giorni ad Atalanta – come annunciato in precedenza da Anna Todd – e che la nuova Tessa è stata già scelta.

La produttrice di After: “Abbiamo già la nuova Tessa”

“Fan di After, la nostra Tessa è già ad Atalanta a fare le prove con Hero. Non preoccupatevi, la produzione non è cancellata”, ha chiarito sui social network la produttrice del film di After. Dunque, niente paura: le riprese inizieranno a breve, come programmato. Ma chi sarà la nuova Tessa? Al momento non è ancora arrivato un comunicato ufficiale ma secondo voci sempre più insistenti la nuova attrice protagonista potrebbe essere Josephine Langford.

After film: la nuova Tessa sarà Josephine Langford?

Josephine Langford è una giovane attrice australiana ancora poco conosciuta al grande pubblico. Fino ad oggi ha preso parte solo a due film: Wolf Creek e Wish Upon. Ben più nota è la sorella di Josephine – Katherine Langford – che è nel cast della serie Netflix Tredici con il ruolo di Hannah Baker.