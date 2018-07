After film, Shane McGhie è Landon: perché non è stato scelto Gregg Sulkin

After film cast, l’attore che interpreta Landon è Shane Paul McGhie: perché non c’è più Gregg Sulkin

Gregg Sulkin non fa parte del cast ufficiale del film di After. Da qualche giorno sono iniziate le riprese della pellicola tratta dall’omonimo libro di Anna Todd e sul set è Shane Paul McGhie ad indossare i panni del migliore amico di Tessa nonché fratellastro di Hardin. Una scelta che ha spiazzato tutti i lettori della storia, che non si aspettavano di vedere un attore diverso dall’interprete inglese. Ma perché non è stato più scelto Gregg nonostante gli incontri con la scrittrice e la produttrice Jennifer Gigbot? Semplice: Sulkin non era disponibile. In queste settimane l’ex fidanzato di Bella Thorne è impegnato con le riprese della seconda stagione di Runaways, la serie tv Marvel che ha riscosso tanto successo con i primi episodi. Dunque, sembra proprio che Gregg sia stato costretto a rinunciare al ruolo di Landon per portare avanti degli impegni lavorativi già precedentemente presi.

Shane Paul McGhie è Landon in After ma è polemica

La scelta di Shane Paul McGhie come Landon in After non ha soddisfatto tutti i lettori della serie letteraria. Tante, troppe, le critiche per questa decisione da parte della produzione. In particolare in molti hanno contestato le qualità fisiche dell’attore americano. “Landon non è di colore nel libro!”, è il commento più frequente che si trova sui social network, da Instagram a Facebook, passando per Twitter. Ma Anna Todd ha confidato di essere molto felice per l’arrivo di McGhie nel cast di After. “È il perfetto Landon, l’ho visto recitare e mi sono emozionata”, ha assicurato l’autrice texana, che è sul set del lungometraggio come supervisore. Insomma, non resta che fidarsi di chi la storia l’ha ideata…

After film: chi è Shane Paul McGhie, l’attore che interpreta Landon

Shane Paul McGhie è un giovane attore emergente: è nato e cresciuto negli Stati Uniti ma ha origini giamaicane. Fino ad oggi ha preso parte solo a piccoli ruoli cinematografici e teatrali. L’interprete di Landon ha scritto su Instagram un messaggio per tutti coloro che lo stanno supportando nel suo lavoro in After. “Sono commosso dall’affetto dei fan di After. Ho letto ogni vostro singolo messaggio, tag… grazie di cuore. Sono onorato di essere il vostro Landon”, ha fatto sapere Shane.