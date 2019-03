After film, gli attori di Hardin e Tessa: le dichiarazioni di Josephine Langford

Manca sempre meno all’uscita di After film: la pellicola tratta dall’omonimo libro di successo di Anna Todd sarà in tutte le sale cinematografiche italiane dall’11 aprile. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Josephine Langford ha raccontato di come si è preparata al ruolo di Tessa e come si è trovata a girare con Hero Fiennes-Tiffin, che indossa i panni di Hardin. “Tessa è forte, non ha paura di prendere in mano la situazione, è una vera protagonista. È intelligente e non lo nasconde. Ha uno stile particolare e non lo cambia solo per adattarsi al contesto. Quando si tratta di vivere la sua se……tà, fa quello che la fa stare bene. Prende le decisioni in modo autonomo in base a ciò in cui crede”, ha dichiarato la 19enne australiana.

Josephine Langford e il rapporto con Hero Fiennes-Tiffin

Nel film di After ci sono pure scene bollenti, tanto che qualcuno l’ha definito il 50 sfumature di grigio per young adult. A tal proposito Josephine Langford ha confidato: “Le scene intime? Abbiamo provato per più di una settimana, io e Hero abbiamo avuto il tempo per entrare in sintonia. Quando siamo arrivati alle scene d’amore non c’era più imbarazzo e tutti hanno fatto il massimo per metterci a nostro agio”. La scena più impegnativa, a detta di Tessa, è stata un’altra: “Ho dovuto piangere per 16 ore di fila. È stato emotivamente estenuante, alla fine avevo l’emicrania”.

Josephine Langford non conosceva i libri di After

Prima di fare il casting per After Josephine Langford – così come anche Hero Fiennes-Tiffin – non aveva letto i libri scritti da Anna Todd e diventati un successo mondiale. “Ho letto il primo nel periodo del casting. Solo dopo mi sono resa conto del loro enorme successo”, ha sottolineato l’interprete di Tessa.