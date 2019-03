After film news: Anna Todd parla di Hero Fiennes-Tiffin nella scelta di Hardin

Manca sempre meno all’uscita di After, il film tratto dall’omonimo romanzo di Anna Todd. La pellicola uscirà in Italia il prossimo 11 aprile. Di recente la scrittrice ha rilasciato un’intervista a Team World: la 30enne texana ha spiegato che il film riprende solo la storia del primo volume della saga. “Speriamo di riuscire a realizzare cinque film come i libri. Questo film è tratto dal primo libro: ci sono alcune cose prese dal secondo libro ma la storia che viene raccontata sul grande schermo è principalmente ciò che succede nel primo libro”, ha detto l’autrice, in questi mesi impegnata con il tour promozionale insieme agli attori Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford (che a fine marzo saranno anche nel nostro paese).

Perché Anna Todd ha scelto Hero Fiennes-Tiffin

E a proposito di Hero Fiennes-Tiffin, com’è riuscito l’attore inglese ad ottenere la parte di Hardin Scott in After? Dopo il rifiuto di Daniel Sharman, Anna Todd ha optato per l’ex star di Harry Potter. “Abbiamo deciso io, un produttore e la regista. Appena ho visto Hero ho capito che lui era Hardin: l’ho scelto in 30 secondi. Senza di lui non avrei girato il film”, ha confidato la Todd.

Hardin Scott di After: non solo Harry Styles

“Hardin somiglia fisicamente a Harry Styles ma ha una personalità ben diversa. È un mix dei personaggi che ho più amato in tv e in letteratura, come Mr Darcy (protagonista di Orgoglio e Pregiudizio, ndr) e Damon Salvatore (The Vampire Diaries, ndr)”, ha puntualizzato Anna Todd.