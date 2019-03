After film, gli attori e Anna Todd in Italia: data, luogo e biglietti

After film news, Hardin, Tessa e Anna Todd in Italia: dove e quando

A meno di un mese dall’uscita del film di After, la produzione ha annunciato dove e quando i fan potranno incontrare i protagonisti dell’opera. La scrittrice Anna Todd tornerà nel nostro paese per promuovere la pellicola tratta dal suo libro di successo. E non sarà da sola: con lei ci saranno gli attori protagonisti Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford. I tre hanno già iniziato il tour mondiale negli Stati Uniti e in Messico e nelle prossime settimane sbarcheranno nel Belpaese. Il primo appuntamento è fissato a Milano, venerdì 29 marzo, alle ore 18 al Citylife Anteo. Domenica 31 marzo sarà invece la volta di Roma, alle ore 11.30, al The Space Cinema Moderno (qui si possono acquistare i biglietti).

After film esce in Italia l’11 aprile 2019: le ultime news

“Sono felicissima di annunciarvi che verrò in Europa tra qualche settimana e porterò con me i meravigliosi protagonisti di After film, Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford. Saremo in Italia, Spagna, Portogallo e Francia! Presto vi daremo tutti gli aggiornamenti! Non vediamo l’ora di abbracciarvi!”, ha annunciato qualche giorno fa Anna Todd su Instagram. Intanto nelle librerie è uscita una nuova edizione di After, con dei contenuti speciali, che è subito balzata in cima alle classifiche dei libri più letti in Italia.

Anna Todd sull’After film: “Sarà diverso dal nostro libro”

Anna Todd ha rivelato che il film di After sarà diverso dal libro. “Sono stata sul set, come produttore, per tutta la durata delle riprese. E ragazzi, sono sicura, l’adorerete. Si, sarà diverso dal nostro libro, perché e cosi che funziona quando devi adattarlo a qualcosa. Ci sono diverse limitazioni: a volte le parole scritte sulle pagine non suonano allo stesso modo di quando vengono dette sullo schermo”, ha dichiarato la trentenne.