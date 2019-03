After film Hardin e Tessa: gli attori in Italia insieme ad Anna Todd

After film news: Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford in Italia con Anna Todd

Grandi notizie per tutti i fan di After. Anna Todd tornerà in Italia per promuovere il film tratto dal suo romanzo di successo. E la scrittrice non sarà da sola: con lei gli attori protagonisti della pellicola, Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford, ovvero Hardin e Tessa. La stessa Todd ha annunciato sui social network che farà prima un tour negli Stati Uniti e poi uno in Europa per promuovere la pellicola. Che, com’è ormai noto, uscirà il prossimo 11 aprile e racconterà solo la storia del primo libro della saga letteraria.

Anna Todd in Italia con gli Hessa: l’annuncio

“Sono felicissima di annunciarvi che verrò in Europa tra qualche settimana e porterò con me i meravigliosi protagonisti di After film, Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford. Saremo in Italia, Spagna, Portogallo e Francia! Presto vi daremo tutti gli aggiornamenti! Non vediamo l’ora di abbracciarvi!”, ha annunciato Anna Todd su Instagram. Intanto nelle librerie è uscita una nuova edizione di After, con dei contenuti speciali.

Anna Todd sull’After film: “Sarà diverso dal nostro libro”

Negli scorsi giorni Anna Todd ha rivelato che il film di After sarà diverso dal libro. “Sono stata sul set, come produttore, per tutta la durata delle riprese. E ragazzi, sono sicura, l’adorerete. Si, sarà diverso dal nostro libro, perché e cosi che funziona quando devi adattarlo a qualcosa. Ci sono diverse limitazioni: a volte le parole scritte sulle pagine non suonano allo stesso modo di quando vengono dette sullo schermo”, ha scritto la 29enne.