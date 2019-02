After film, parla Anna Todd: “Sarà diverso dal nostro libro”

After film news: le ultime dichiarazioni di Anna Todd

Manca poco all’uscita di After, il film tratto dall’omonimo romanzo di successo di Anna Todd. La pellicola uscirà in Italia il prossimo 11 aprile e nell’attesa la scrittrice ha rilasciato delle nuove dichiarazioni su Instagram. Sul suo account la Todd ci ha tenuto a precisare che il film sarà diverso dal libro. Alla sceneggiatura sono stati apportati dei cambiamenti importanti, come accade di solito con la trasposizione cinematografica di un’opera letteraria. “Sono stata sul set, come produttore, per tutta la durata delle riprese. E ragazzi, sono sicura, l’adorerete. Si, sarà diverso dal nostro libro, perché e cosi che funziona quando devi adattarlo a qualcosa. Ci sono diverse limitazioni: a volte le parole scritte sulle pagine non suonano allo stesso modo di quando vengono dette sullo schermo”, ha scritto la 29enne.

Anna Todd sull’After film: “Sarà diverso dal nostro libro”

“Quindi sì, ci saranno cambiamenti, ma ho seguito tutto giorno dopo giorno. Ho scritto alcune scene, ho lavorato con gli attori in quelle scene, ho aiutato a scegliere il guardaroba e le acconciature, ho messo al posto giusto i tatuaggi e i libri sugli scaffali”, ha aggiunto Anna Todd. La scrittrice ha poi concluso: “Un giorno vi racconterò tutto quello che è accaduto in questo film. Ma per ora so che ho messo l’anima e l’essenza della storia e il film è pronto per essere visto”. Ma quali sono i cambiamenti di cui parla la Todd?

After di Anna Todd: le differenze tra film e libro

Tra le varie differenze tra libro e film di After: Hardin non avrà piercing, Nate, Logan e Vance non ci saranno, Tristan e il Professor Soto sono interpretati da donne.