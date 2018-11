Daniel Sharman intervista Gossipetv: le parole su Lorenzo de I Medici, After film, il cantante italiano preferito e la fidanzata

Daniel Sharman intervista Gossipetv: cosa ha detto su Lorenzo il Magnifico e I Medici 2

Daniel Sharman è al settimo cielo per I Medici 2. L’attore inglese è soddisfatto di aver ottenuto la parte di Lorenzo il Magnifico, un ruolo prestigioso e difficile ma allo stesso tempo affascinante e unico. Quando lo incontriamo al margine della conferenza stampa della fiction di Rai Uno Daniel è un fiume in piena e l’entusiasmo traspare dai suoi incredibili occhi azzurro cielo. “Mi sono documentato molto per indossare al meglio i panni di Lorenzo de’ Medici. Prima di iniziare le riprese ho trascorso due settimane da solo a Firenze, dove ho incontrato storici e esperti della famiglia fiorentina”, ci ha detto Daniel, che dunque non si è limitato a leggere il copione della serie prodotta da Lux Vide.

“Sento molta responsabilità per questo lavoro. La storia di Lorenzo non è mai stata raccontata in questo modo in tv e sono orgoglioso di far parte di questo progetto. Lui è stato senza dubbio un eroe moderno“, ci ha spiegato Sharman. Non solo libri di storia, per interpretare al meglio un signore del 1400 la star britannica si è sottoposta pure a intense sedute di allenamento fisico, in modo da non sfigurare nelle scene d’azione. E per Lorenzo de I Medici ha messo da parte un altro lavoro molto atteso, il film di After tratto dall’omonimo romanzo di successo di Anna Todd.

Daniel Sharman doveva essere Hardin nel film di After, tratto dal libro di Anna Todd

Dopo Teen Wolf e The Originals, Daniel Sharman era atteso dai lettori di tutto il mondo sul set di After, film tratto dal libro young adult di Anna Todd. Per oltre due anni si è parlato dell’attore come protagonista della pellicola ma alla fine l’idea è sfumata e al posto di Daniel è stato scelto un altro inglese, Hero Fiennes-Tiffin. Come mai? “Sono troppo grande per fare Hardin, ho 32 anni. Lui nella storia è un ragazzo di 20. Alla fine va bene così, ora sono Lorenzo il Magnifico”, ci ha confidato Sharman.

Dopo la seconda stagione de I Medici Daniel sta girando in questi mesi gli episodi della terza, che verrà trasmessa su Rai Uno nell’autunno del 2019. I Medici 3 sarà incentrato sulla vita adulta di Lorenzo de’ Medici in seguito alla famigerata Congiura de I Pazzi, che cambierà le sorti della famiglia di banchieri.

Daniel Sharman: chi è la fidanzata e chi è il suo cantante italiano preferito

Daniel Sharman ama l’Italia e adora lavorare qui, tanto che pare girerà nel nostro paese un’altra fiction dopo I Medici. L’attore è amante delle serie tv italiane Gomorra e Suburra, che segue rigorosamente in lingua originale. E apprezza un cantante italiano in particolare. “La cosa che mi piace più dell’Italia? Lucio Dalla! Ma seguo il pop italiano in generale”, ci ha rivelato Daniel.

E anche sull’amore ha le idee chiare: “Sì, sono fidanzato ma lei non fa parte del mondo dello spettacolo”. Sharman non ci ha voluto dire di più ma si tratta di una ragazza irlandese: un rapporto importante dopo le relazioni finite male con l’attrice Crystal Reed e la modella Asha Leo.