Daniel Sharman resta in Italia dopo Lorenzo il Magnifico e I Medici

Lorenzo de I Medici è l’attore inglese Daniel Sharman: nuova serie in Italia

Il futuro di Daniel Sharman è in Italia. Dopo aver indossato i panni di Lorenzo il Magnifico ne I Medici, l’attore inglese resterà nel nostro paese per una nuova serie tv. Cambierà solo città: dopo aver girato in lungo e in largo Firenze, la Toscana, e buona parte del Lazio, si sposterà a Napoli. Il progetto però è ancora tutto top secret. “Progetti per il futuro? Un’altra serie che mi porterà di nuovo in Italia, a Napoli”, si è limitato a dichiarare il 32enne a Style. “Chissà che non mi prendano per la prossima stagione di Gomorra…”, ha scherzato Daniel, che è un fan della serie tv Sky. Sharman è davvero pronto a far parte del clan Savastano o per lui c’è in serbo qualche nuova avventura?

Daniel Sharman: sul set de I Medici fino a dicembre 2018

Per il momento Daniel Sharman deve terminare le riprese de I Medici. Mentre su Rai Uno va in onda la seconda stagione il cast sta girando gli episodi della terza, che verranno trasmessi nel 2019. I Medici 2 si concentra sulla giovinezza e l’ascesa al potere di Lorenzo de’ Medici, mentre I Medici 3 racconta l’età adulta del Magnifico. Le riprese degli ultimi episodi andranno avanti fino a dicembre e insieme a Sharman sono state confermate le attrici italiane Aurora Ruffino (Bianca de’ Medici) e Alessandra Mastronardi (Lucrezia Donati).

Daniel Sharman è un grande fan di Gomorra e Suburra

Tornando a Gomorra, Daniel Sharman si è detto un grande fan di Gomorra, una delle serie italiane più conosciute al mondo. “Sono un grande fan di Gomorra e nel cast de I Medici c’erano diversi attori che ci hanno lavorato. Seguo anche Suburra. Le guardo in italiano con i sottotitoli per apprezzare pure il ritmo della parlata che è così importante e nel doppiaggio si perderebbe”, ha spiegato il protagonista de I Medici.