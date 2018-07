After film, Daniel Sharman: “Hardin? Ecco perché non sono stato scelto”

Perché Daniel Sharman non è più Hardin nel film di After

Daniel Sharman è tornato a parlare del film di After, tratto dall’omonimo romanzo di successo di Anna Todd. I lettori sognavano di avere l’attore inglese nei panni del protagonista, quelli di Hardin Scott, ma alla fine la parte è andata a Hero Fiennes-Tiffin. Come mai non è stato scelto Sharman nonostante le numerose richieste dei fan? Come mai la produzione non ha affidato il ruolo a Daniel dopo che l’ex volto di Teen Wolf e The Originals si era detto interessato alla pellicola? Come mai è stato scelto Hero dopo che la Todd ha definito Daniel “l’Hardin perfetto”? A tutte queste domande ha risposto Sharman in persona durante una convention a Parigi.

Le ultime parole di Daniel Sharman su After

Come rivelato su Twitter dalla fanpage Daniel Sharman News, l’attore ha spiegato che è stato scartato per la parte di Hardin perché troppo grande. Sharman ha infatti 31 anni, mentre il personaggio di After è un ragazzo poco più che ventenne. Senza contare che la storia verrà divisa in quattro film – proprio come i libri (solo in Italia sono 5, l’ultimo è stato diviso in due parti!) – e col tempo si sarebbe notata troppo l’età di Daniel. Nonostante tutto, l’attore si ritiene ancora un fan di After e di Anna Todd che, dopo aver conosciuto, considera una persona davvero dolce e adorabile. “So che Anna ha fatto la scelta giusta con l’attore che interpreterà Hardin”, ha detto Daniel a proposito di Hero Fiennes-Tiffin.

Daniel Sharman in After in un altro ruolo?

La speranza dei fan è ora quella di vedere lo stesso Daniel Sharman in After. Magari in un ruolo secondario e più adatto alla sua età. La produzione riuscirà a soddisfare tale richiesta? Staremo a vedere…Intanto è quasi tutto pronto per l’inizio delle riprese del film che, salvo cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbe uscire entro la primavera 2019.