After 2 ci sarà? Solo a una condizione: le news sul film

After film 2 si farà? News da Anna Todd, Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford

After film avrà un sequel? Al momento non è certo. L’idea dei produttori è quella di fare un film per ogni libro di Anna Todd (quattro in America, cinque in Italia perché l’ultimo è stato diviso in due parti) ma per ora non vi è certezza. Gli addetti ai lavori vogliono prima avere i risultati del primo film, uscito nel nostro paese l’11 aprile e nel resto del mondo il 12 aprile, per continuare a raccontare sul grande schermo la storia di Hardin e Tessa. Proprio in virtù di questa incertezza il finale del film di After è stato cambiato rispetto al libro. Nel romanzo Tessa lascia Hardin dopo aver scoperto della scommessa fatta con Zed, Molly e gli altri; nel film Tessa prima si arrabbia dopo la confessione di Molly poi torna da Hardin, complice l’intromissione della professoressa Soto.

Le parole di Anna Todd, Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford

“Faremo un sequel se il primo avrà tanto successo”, ha spiegato Josephine Langford a Verissimo. L’interprete di Tessa Young crede molto nel progetto e per questo, su Instagram, ha invitato i follower ad andare a vedere After al cinema. “Tante persone si sono impegnate a fondo per realizzare After. Se non siete troppo occupati vi consiglio di andare al cinema. C’è ancora molto da raccontare su questa storia e vogliamo continuare a farlo”, ha scritto l’attrice australiana, sorella della più nota Katherine Langford. “Teniamo le dita incrociate”, ha detto Hero Fiennes-Tiffin, nipote del più conosciuto Ralph. Secondo indiscrezioni Hero, Josephine e tutti gli altri attori del cast (molti dei quali alla prima esperienza sul grande schermo) hanno già firmato un contratto per eventuali sequel.

Anna Todd sogna di fare altri film della serie After

“Il giudizio della critica non mi interessa. Spero che i lettori e anche le persone che non hanno letto il libro si appassionino alla storia. Sono già pronta a lavorare alla sceneggiatura del secondo libro di After“, ha invece sottolineato Anna Todd a International Bussines Time. La scrittrice texana, che ha di recente compiuto 30 anni, vuole continuare a lavorare alla produzione del film, come fatto per il primo capitolo, dove sono stati fatti notevoli cambiamenti. E altri ne verranno fatti nel secondo film, a partire dalla presenza di Christian Vance, uno dei personaggi chiave della storia degli Hessa.

La probabile data d’uscita di After 2 con Hero e Josephine

Se il sequel verrà confermato, After 2 potrebbe uscire nel 2020. Le riprese del primo film sono state realizzate lo scorso anno, tra luglio e agosto, ad Atlanta. Dunque, la prossima estate si potrebbe girare il secondo film. Impegni degli attori permettendo: Hero Fiennes-Tiffin è stato di recente ingaggiato per il thriller The Silencing, accanto a Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister in Game of Thrones) e Annabelle Wallis.

After 2 sequel trama: come continua la storia di Hardin e Tessa

Il secondo libro di After si apre con Tessa e Hardin separati. Lui è determinato a riconquistarla dopo la scommessa ma Tessa vuole dimenticare il ragazzo. Per questo si concentra sugli studi e sul lavoro alla Vance, dove stringe amicizia con Trevor. Non solo: nella vita di Tessa riappare il padre alcolizzato che l’aveva abbandonata da bambina mentre per Hardin arriva la madre Trish, che nasconde un grosso segreto.

In Italia After film è già un successo al botteghino

In attesa di conferme, After ha già fatto il botto in Italia. Il film diretto da Jenny Gage è stato il più visto giovedì 11 aprile: nel solo giorno d’esordio la storia di Hardin e Tessa ha battuto il blockbuster della Disney Dumbo e ha incassato più di 500 mila euro. Più di 80 mila spettatori sono corsi al cinema per ammirare sul grande schermo Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford (che forse sono molto più che amici nella realtà, qui i dettagli).