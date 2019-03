Gli attori di After a Verissimo: ecco cosa hanno detto Hero e Josephine

After film Hardin e Tessa a Verissimo: le dichiarazioni di Josephine Langford e Hero Fiennes-Tiffin

Prima volta a Verissimo per Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford. L’australiana e il nipote di Ralph Fiennes sono arrivati nel salotto di Silvia Toffanin per promuovere il film di After, tratto dall’omonimo libro di successo di Anna Todd. I due interpretano i ruoli dei protagonisti: Hardin e Tessa. Due ragazzi all’apparenza diversi ma più che mai simili, che vivono un amore tormentato. “Il primo provino l’ho fatto via Skype. All’inizio mi sono proposta per il ruolo di Tessa, un mese dopo ho fatto un’audizione per un altro personaggio del film ma dopo, sempre via Skype, mi hanno richiamato per fare la protagonista. È andata proprio così”, ha raccontato Josephine, che è sorella di Katherine Langford, star della serie tv Tredici. “Non vorrei sembrare arrogante, ma ho sempre voluto fare questo lavoro e devo dire che mi risulta anche abbastanza facile assumere i panni di un’altra persona”, ha chiarito l’interprete di Tessa.

Le parole di Hero Fiennes-Tiffin a Verissimo

“Ho iniziato presto a lavorare, facevo delle cose divertenti dopo la scuola, ma quando non recitavo mi accorgevo di quanto amassi farlo e ho capito che era questo che volevo fare nella vita. In realtà non parliamo molto di cinema a casa, ma in un certo senso ho avuto un po’ le porte aperte”, ha invece ammesso Hero Fiennes-Tiffin, che ha iniziato a recitare da bambino. Il suo primo ruolo importante è stato nella saga di Harry Potter, dove vestiva i panni di Lord Voldemort da piccolo. “Vorrei avere la stessa fiducia in me stesso che ha Hardin. Alla fine, come attore, devo prestare più attenzione alle differenze che alle caratteristiche comuni. Con questo personaggio la diversità più grande è il fatto che lui è molto impulsivo. Io nella vita sono una persona più logica e razionale, penso molto di più alle cose”, ha aggiunto l’interprete di Hardin.

Hero Fiennes-Tiffin parla a Verissimo della vita privata

“La popolarità rischia di far perdere la nostra privacy? Sì, esiste questa possibilità. Ma nel fare questo lavoro ci sono anche dei grandi vantaggi, quindi dobbiamo essere grati a questo lavoro. Va tutto benissimo, ci vuole solo un po’ di tempo per abituarci”, ha sottolineato l’attore di After a Verissimo. Qualche tempo fa Hero Fiennes-Tiffin ha ammesso di non aver mai avuto una storia seria nella sua vita. Mistero pure sulla sfera sentimentale di Josephine Langford, che non si è mai espressa sulle sue faccende di cuore.

Di cosa parla il film di After e il legame con Harry Styles

After è il film tratto dalla fortunatissima saga di libri nata su Internet e pubblicata successivamente in 30 paesi in tutto il mondo. La scrittrice Anna Todd ha iniziato a condividere i primi capitoli della storia su Wattpad (la community online dedicata a lettori e scrittori) conquistando in poco tempo 1 miliardo di lettori . L’enorme successo della sua fanfiction dedicata a Harry Styles degli One Direction, poi convertita in romanzo originale, ha convinto gli editori a pubblicare il libro, a cui sono seguiti altri 4 libri, che complessivamente solo in Italia hanno venduto 1.3 milioni di copie (di recente è stata pubblicata una nuova edizione del romanzo con contenuti inediti). L’adattamento del primo capitolo della saga è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema.

La trama del film di After, tratto dal libro di Anna Todd

Basato sul romanzo best seller di Anna Todd, After racconta la storia di Tessa, studentessa e figlia modello, con all’attivo una relazione di lunga data con un fidanzato dolce e affidabile. Al primo anno di college, Tessa sembra avere un futuro già scritto, ma le coordinate del suo mondo così sicuro e protetto cambiano radicalmente quando incontra il misterioso Hardin Scott, un ragazzo arrogante e ribelle e allo stesso tempo magnetico, che le fa mettere in dubbio tutto ciò che pensava di sapere di se stessa e quello che vuole realmente dalla vita.