After film, è uscito il trailer ufficiale in italiano: video, trama e cast

Trailer in italiano After di Anna Todd: dall’11 aprile 2019 al cinema

In occasione di San Valentino, è stato finalmente rilasciato il trailer ufficiale di After, il film tratto dall’omonimo libro di successo di Anna Todd. La pellicola – che vede protagonisti i giovanissimi Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford – uscirà al cinema il prossimo 11 aprile 2019. Il lungometraggio segue di pari passo la controparte cartacea, anche se qualche piccolo cambiamento è stato necessario. Per volontà della scrittrice e della produttrice Jenniger Gibgot, la sceneggiatura si concentra principalmente sulla nascita della storia d’amore tra i protagonisti Hardin e Tessa. Per questo motivo nel film di After non ci saranno due personaggi molto amati della serie letteraria: Vance e Nate non ci saranno. I due compariranno nel secondo film, visto che l’idea è quella di produrre tanti film quanti sono i libri (4 nella versione originale, 5 nell’adattamento italiano).

After: la trama del film con protagonista Hero Fiennes-Tiffin

Per chi non ha mai letto i libri di After, ecco la trama del film:

Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che l’aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di college, il suo futuro sembra già segnato… Sembra, perché Tessa fa a malapena in tempo a mettere piede nel campus che subito s’imbatte in Hardin. E da allora niente è come prima. Lui è il classico cattivo ragazzo, tutto fascino e sregolatezza, arrabbiato con il mondo, arrogante e ribelle, pieno di piercing e tatuaggi. È la persona più detestabile che Tessa abbia mai conosciuto. Eppure, il giorno in cui si ritrova sola con lui, non può fare a meno di baciarlo. Un bacio che cambierà tutto. E accenderà in lei una passione incontrollabile. Una passione che, contro ogni previsione, sembra reciproca. Nonostante Hardin, per ogni passo verso di lei, con un altro poi retroceda. Per entrambi sarebbe più facile arrendersi e voltare pagina, ma se stare insieme è difficile, a tratti impossibile, lo è ancora di più stare lontani. Quello che c’è tra Tessa e Hardin è solo una storia sbagliata o l’inizio di un amore infinito?

After cast: chi sono gli attori del film tratto dal libro di Anna Todd

Oltre a Hero Fiennes-Tiffin (Hardin) e Josephine Langford (Tessa), nel cast di After ci sono: Shane Paul McGhie (Landon), Khadijha Red Thunder (Steph), Samuel Larsen (Zed), Inanna Sarkis (Molly), Pia Mia (Tristan), Peter Gallagher (Ken), Jennifer Beals (Karen), Selma Blair (Carol), Dylan Arnold (Noah).