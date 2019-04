After film: perché Landon è di colore e perché non c’è Vance

After film differenze libro: perché Landon è di colore e perché non c’è Christian Vance

Non è facile trasformare un libro di successo in un film. E Anna Todd, popolare scrittrice di After, lo sa bene. L’autrice texana è stata la produttrice della pellicola con protagonisti Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford, ma è stata costretta a modificare parecchi dettagli. Il motivo? La durata di un film è sempre più breve e trasformare un libro di oltre 400 pagine in 90 minuti di pellicola significa rinunciare a molteplici dettagli e sottigliezze che solo un romanzo può contenere. Non solo: la storia di Hardin e Tessa è stata anche adatta ai giorni nostri, al 2019, visto che la prima apparizione su Wattpad come fan fiction su Harry Styles risale al 2013. Sei anni nei quali la società, con le sue abitudini e con la sua tecnologia avanzata, è mutata inevitabilmente.

Perché Tristan e il professor Soto sono femmine nel film

“Sono passati anni, i tempi sono diversi. Dei cambiamenti erano necessari. Ci saranno sempre scene mancanti ma se i personaggi non vengono snaturati sono aperta a tutto”, ha sottolineato Anna Todd in un’intervista rilasciata a International Business Times. Proprio perché i tempi sono cambiati si è scelto di introdurre maggiori “quote rosa” nel film di After. Tristan e il professor Soto sono dei maschi nel libro mentre nel film diventano delle donne e sono interpretare rispettivamente da Pia Mia e Meadow Williams. Le due non si sono limitate a recitare: la prima ha curato la colonna sonora di After mentre la seconda si è occupata della produzione dell’opera. La presenza di Tristan è l’occasione giusta per raccontare tutte le sfaccettature dell’amore: nel libro il ragazzo è fidanzato con Steph e la storia non viene mutata nel film nonostante il cambio di genere. Nel film di After dunque si parla dell’amore lesbo e dei diritti gay: un argomento quanto mai attuale e importante.

Perché nel film di After non ci sono Vance, Nate e Logan

Per questione di tempo sono stati tagliati dal film di After alcuni personaggi presenti nel primo libro della saga letteraria. Al cinema non figurano Nate e Logan, gli amici di Hardin, mentre l’editore Christian Vance viene solo citato da Ken Scott durante il suo matrimonio. “Ci sono tanti personaggi ma ogni minuto che spendiamo su altri li togliamo ad Hardin e Tessa e questa è la loro storia. Prima di introdurre altri personaggi è importante concentrarsi sulla loro relazione, su come nasce e si sviluppa. Vance sarà nel secondo libro“, ha spiegato Anna Todd. Proprio per dare maggiore spazio agli Hessa sono poche le scene in cui è presente Landon, migliore amico di Tessa e fratellastro di Hardin, così come non è sviluppato il rapporto tra Tessa e Zed, che nel libro si scambiano addirittura un bacio.

Perché Landon è interpretato da un attore di colore

E a proposito di Landon Gibson, molti lettori hanno chiesto chiarimenti circa la presenza delll’attore Shane Paul McGhie nel film di After. Nel libro Landon non è un ragazzo di colore ma nel film, per dare spazio a tutte le razze e diversità, è stata modificata questa particolarità fisica. “È il perfetto Landon, l’ho visto recitare e mi sono emozionata”, si è limitata a dire la Todd sui social network.

La trama di After, tratto dal libro di Anna Todd

After racconta la storia di Tessa, studentessa e figlia modello, con all’attivo una relazione di lunga data con un fidanzato dolce e affidabile di nome Noah. Al primo anno di college, Tessa sembra avere un futuro già scritto, ma le coordinate del suo mondo così sicuro e protetto cambiano radicalmente quando incontra il misterioso Hardin Scott, un ragazzo arrogante e ribelle e allo stesso tempo magnetico, che le fa mettere in dubbio tutto ciò che pensava di sapere di se stessa e quello che vuole realmente dalla vita.