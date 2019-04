After film attori: Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford sono fidanzati nella realtà?

L’alchimia tra Hero Fiennes-Tiffin e Josephine Langford è innegabile. Gli attori di After sono entrati subito in sintonia nei ruoli dei due innamorati Hardin e Tessa. Complicità e affinità hanno aiutato l’inglese e l’australiana a ricreare al cinema quella passione unica ed emozionante descritta nel popolare libro di Anna Todd. Ma Hero e Josephine sono innamorati anche nella realtà? Dopo l’anteprima del film al quale hanno preso parte centinaia di lettori sono in molti a chiederselo. Entrambi sono single, nessuno dei due ha mai vissuto storie importanti, e le relazioni nate sul set non sono poi così rare… qual è dunque la verità? A rispondere alla curiosità dei fan ci ha pensato la sorella di Katherine Langford in una recente intervista concessa al settimanale Chi.

Josephine Langford parla della complicità con Hero

“Ogni personaggio romantico fa nascere simili aspettative, quindi ok, sono pronta ai rumors…”, si è limitata a dire Josephine Langford a proposito di un’eventuale relazione con Hero Fiennes-Tiffin. Quest’ultimo, invece, ha preferito non commentare: di recente ha confidato di non aver mai avuto una fidanzata nella sua vita. Dunque solo amicizia o qualcosa di più tra gli attori di Hardin e Tessa? Il tempo ci darà tutte le risposte… E sì, perché Josephine e Hero molto probabilmente torneranno a recitare insieme per il sequel di After.

After 2 si farà? Ci sono buone probabilità

After è una saga letteraria suddivisa in cinque libri. Il film in uscita in Italia l’11 aprile è tratto solo dal primo volume ma la conferma di una seconda pellicola non è ancora arrivata. “Se il primo film andrà bene allora potremo cominciare a parlare del secondo”, ha spiegato Anna Todd.