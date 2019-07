Bitter Sweet, anticipazioni dal 29 luglio al 2 agosto: Nazli è stata scoperta

Anticipazioni Bitter Sweet, Ferit scopre Nazli

Siamo arrivati al momento tanto atteso che sconvolgerà le vite di Ferit e Nazli: le anticipazioni sulla settimana del 29 luglio al 2 agosto lo dicono chiaramente. Di cosa parliamo con esattezza? Del fatto che Deniz, dopo aver visto ballare Nazli e Ferit assieme durante l’inaugurazione del loro ristorante, ha avuto uno scatto di gelosia e ha maturato la decisione di inviare ad Aslan la chiave USB di Demet che avrebbe incastrato Asuman; scoperto tutto, Ferit chiederà spiegazioni a Nazli e avendo saputo che lei era a conoscenza di tutto reagirà malissimo.

Bitter Sweet anticipazioni settimanali, Nazli scappa ad Antiochia

Aslan deciderà infatti di chiudere il ristorante infrangendo i sogni di Nazli che, afflitta, vorrà abbandonare Istanbul per riportare ad Antiochia dai suoi con Asuman; solo dopo aver saputo di questa sua decisione Ferit cambierà idea e la Pilar tornerà sui suoi passi. Ferit e Nazli comunque non faranno pace e anche se ci sarà un riavvicinamento grazie a Bulut neanche il matrimonio farà dimenticare al manager le terribili omissioni della cuoca.

Puntate future Bitter Sweet, Hakan minacciato da Ferit, Demet scoperta dopo l’aborto

Intanto si scoprirà dopo un piano di Asuman che Demet ha abortito e questo manderà Hakan su tutte le furie, al punto che dovranno intervenire Ferit e Deniz a casa sua per fermare una possibile aggressione letale alla donna. I due si recheranno da Demet e Hakan in realtà per chiedere conto dell’omicidio di Zeynep e Demir, visto che la manomissione dei freni dell’auto dell’incidente verrà a galla; Hakan negherà tutto ma per il momento sarà costretto a far andare Bulut da Ferit. Tutte le anticipazioni di agosto su Bitter Sweet le trovate qui.