Ascolti finale L’Isola dei Famosi 2018: ieri sera l’ultima puntata del reality vista da…

Resi noti i dati con gli ascolti tv registrati dalla finale de L’Isola dei Famosi 2018, in onda lunedì 16 aprile in prima serata su Canale5. Ieri sera a guardare l’ultima puntata del reality show sono stati 4 milioni 454 mila telespettatori medi, con il 26,4% di share. Tanti i momenti-sorpresa della trasmissione: dalla proclamazione del vincitore Nino Formicola, alla consegna del Tapiro in diretta ad Alessia Marcuzzi, passando per la proposta di nozze a Rosa Perrotta. Nel 2017 a seguire l’ultimo step del programma Mediaset furono 4 milioni 253 mila spettatori (a.m; 24,57%). Nel 2016 4 milioni 253 mila spettatori (24,71%). Nel 2015 6 milioni 545 mila spettatori (31,99%).

Di seguito il comunicato con cui Mediaset festeggia i risultati Auditel dell’Isola:

“Finalissima da record per “L’Isola dei famosi”, seguita ieri su Canale 5 dal 26.43% di share e 4.545.000 telespettatori. Il momento della vittoria di Nino Formicola è stato visto da un telespettatore su due toccando il 48% di share. L’edizione 2018 segna un +15% rispetto alla media d’ascolto dello scorso anno con 4.454.000 spettatori e il 24.07% di share. Il reality continua ad appassionare soprattutto i più giovani: media del 31.5% tra i 15-24enni e 30.7% sul target 15-34 anni. Dati boom sul fronte social con 16.500.000 interazioni totali. Ogni settimana, su Twitter, #isola si è classificato tra gli argomenti più discussi della serata e ieri ha conquistato il primo posto delle tendenze italiane e mondiali”.

Queste, invece, le parole del direttore di Canale5, Giancarlo Scheri:

“Questa edizione de “L’isola dei famosi” ha raccolto numeri davvero importanti su tutte le piattaforme. Grazie ad Alessia Marcuzzi, bravissima padrona di casa, a Mara Venier, Daniele Bossari e Stefano De Martino, alla regia di Roberto Cenci e a tutta la squadra artistica e produttiva“.

Ascolti tv ieri, lunedì 16 aprile 2018: Il Commissario Montalbano segna il 26,5% di share

Lunedì 16 aprile 2018, la finalissima dell’Isola ha dovuto vedersela anche con Il Commissario Montalbano. Ieri sera su Rai1 l’episodio in replica “Il Campo del Vasaio” ha registrato ascolti pari ad una media di 6 milioni 472 mila telespettatori ed il 26,5% di share. Questi, invece, i dati d’ascolto registrati dalla altre reti. Ieri su Rai3 Report ha segnato il 5,9% (1 milione 518 mila spettatori medi). Rai2, con Criminal, il 4,9% (1 milione 255 mila sp.). Su Italia1 il film Batman Begins il 5,2% (1 milione 149 mila sp.). Rete4, con Anche gli angeli mangiano fagioli il 2,8% (645 mila sp.). Infine, su La7 Atlantide il 2% (431 mila sp.).

I programmi tv più visti di ieri, 16 aprile 2018: Striscia la notizia (21,55%)

E in tutta la giornata? Quali sono stati i programmi televisivi più visti di ieri, lunedì 16 aprile 2018? Oltre a L’Isola dei Famosi e a Il Commissario Montalbano, queste alcune delle trasmissioni RAI e Mediaset che hanno portato a casa gli ascolti tv tra i più alti del giorno. Su Rai1: Soliti Ignoti – Il ritorno il 19,89%, L’Eredità ha portato il caso il 22,98% di share, La Prova del Cuoco il 16,57% e Zero e Lode! il 12,7%. Su Canale5: Striscia la notizia il 21,55%, Avanti un altro il 21,6% e Uomini e Donne (20,93%).

