Francesco Benigno, nuovi retroscena, risvolti inaspettati

Francesco Benigno oggi ha fatto una diretta su Facebook dove ha deciso di svelare tutti i retroscena riguardanti la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Secondo lui il boicottaggio è avvenuto ancor prima di mettere piede su quell’isola.

Il racconto è partito da quando è stato contattato dalla produzione, a novembre. Lui all’inizio era un po’ incerto soprattutto a causa di alcune paure riguardanti il mare e le vaccinazioni. Poi c’è stato un secondo incontro, in videochiamata. Gli autori, a detta sua, gli sono venuti incontro e lui ha rivelato di essere stato tra i primi ad essere stato contattato.

“È stata una lunga trattativa. Gli ho chiesto se erano sicuri di prendermi, in quanto qualcuno, in questi 15 anni, mi aveva giurato che non mi avrebbe più fatto lavorare“