Isola: Rosanna sveglia Greta nella notte, lei si infuria

Gli screzi con gli ultimi arrivati all’Isola dei Famosi continuano. Questa volta è stato il turno di Greta Zuccarello e Rosanna Lodi. Nella notte la ragazza ha risposto male alla nuova arrivata, poi c’è stato il litigio oggi.

Durante la notte una brutta pioggia si è abbattuta sull’isola così in molti si sono svegliati per cercare di proteggere il fuoco, per non farlo spegnere. Nonostante fosse il turno di veglia di solamente due persone, Rosanna e altri hanno cercato di gestire la situazione per far sì che il fuoco non si spegnesse. Ma nel muoversi lei ha colpito Greta con un sacco sulla testa e l’ha svegliata.

La Zuccarello si è arrabbiata ed ha risposto male alla Lodi. L’indomani quest’ultima ha riaperto il discorso e la risposta di Grate è stata molto fredda, consigliandole di stare più attenta la prossima volta perché lei stava dormendo “perché non era il suo turno“. Ciò ha infastidito molto Rosanna che ha deciso di non insistere più. Ha trovato la ragazza molto maleducata ed egoista.

Greta invece non pensa di averle risposto male, ma ha ritenuto la naufraga poco corretta nell’averla svegliata. Nonostante ci sia stato un confronto, ognuna è rimasta del proprio parere, senza trovare un punto di incontro.

Le ultime dall’Isola

Questa sera la puntata non andrà in onda, il prossimo appuntamento è lunedì 29 aprile. In queste ore Pietro Fanelli è tornato sull’isola con gli altri naufraghi dopo aver portato a termine la missione. Il giovane è riuscito a vincere 1 kg di pasta e una rete da pesca ma ha deciso di non condividere il premio con gli altri naufraghi.

Ciò li ha fatti infuriare anche perché, nonostante tutto, loro hanno portato avanti le mansioni in queste settimane anche per lui che spesso ha preferito non fare nulla. A Greta questo suo comportamento ha infastidito tanto, così lo ha invitato ad allontanarsi e a viversi quest’esperienza completamente in solitudine.

Nel frattempo, Daniele Radini Tedeschi ha dovuto abbandonare momentaneamente probabilmente per accertamenti medici, anche se non sono state diffuse molte informazioni. Lui, questa settimana, è anche al televoto, insieme a Sonny, Rosanna, Pietro, Khady e Joe.