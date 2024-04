Isola, scontro tra Pietro e gli altri naufraghi: cosa è successo (video)

Il ritorno di Pietro Fanelli a Playa Espinada ha decisamente scosso gli animi degli altri naufraghi e, ancora una volta, il modo di fare del giovane concorrente è stato in grado di suscitare malcontento. Ecco quindi che, poco dopo il suo ritorno, i protagonisti di questa edizione dell’Isola dei Famosi e Pietro si sono resi protagonisti di un acceso confronto sul tema della condivisione.

Nuovo litigio a l’Isola dei Famosi: il motivo

Protagonisti indiscusso del daytime di oggi, giovedì 25 aprile, de l’Isola dei Famosi sono stati sicuramente Pietro Fanelli e la lite avuta con gli altri naufraghi circa la condivisione del cibo. Per capire però quali siano i motivi di questo acceso scontro, è necessario fare un piccolo passo indietro.

Come in molti ricorderanno, nel corso dell’ultima puntata del reality show condotto da Vladimir Luxuria, andata in onda lunedì 22 aprile, Fanelli era stato mandato in “missione” e, dal momento che aveva portato a casa la vittoria sebbene avesse violato di fatto il regolamento, la produzione aveva comunque concesso al naufrago di tornare dagli altri concorrenti e portare con sé una piccola ricompensa: una rete da pesca e un chilo di pasta.

In particolare, il primo a fare la richiesta è stato Artur che, a un certo punto, ha esordito con: “La pasta la mangiamo stasera?”. Di fronte a quella richiesta, Fanelli ha risposto con fare seccato: “No, la pasta è la mia. L’ho guadagnata. Sono stufo delle regole. Non c’è nessuno che ci comanda e non voglio litigare. Non attacchiamoci per niente”.

Il botta e risposta con Greta Zuccarello

A quel punto Greta Zuccarello prima e altri naufraghi dopo, hanno fatto notare a Pietro che la missione da lui portata a termine riguardava anche tutti loro, motivo per il quale ognuno aveva diritto di mangiare la pasta offerta dalla produzione come premio: “Non è la tua pasta. Altrimenti sai che c’è? Ti prendi la tua ca**o di pasta e te ne vai nell’altra isola e te ne stai da solo. Scorretto, hai rotto le pal**”.

A quel punto i naufraghi, stufi dell’atteggiamento di Pietro hanno deciso di lasciare perdere e di restituirgli il cibo. Di fronte a quel gesto, Fanelli ha sbottato accusando gli altri concorrenti del reality di comportarsi come degli scolaretti e di eseguire ogni compito assegnato alla lettera senza usare la loro testa.

Vedremo se, nel corso della prossima puntata del reality di lunedì 29 aprile, Vladimir Luxuria e gli opinionisti decideranno di tirare in ballo l’accaduto, magari chiedendo spiegazioni a Pietro, oppure lasceranno correre.