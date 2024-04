Isola dei Famosi, Pietro Fanelli si è ritirato: nota, motivi e reazioni

Altro ritiro a L’Isola dei Famosi. Il discusso concorrente Pietro Fanelli ha deciso di lasciare il reality show di Canale Cinque. La decisione è ufficiale ed è stata comunicata da Mediaset e dal programma attraverso un comunicato diffuso sui social lungo la mattinata di venerdì 26 aprile 2024. Il ragazzo era stato spedito al televoto dai suoi compagni d’avventura nel corso dell’ultima diretta in prime time condotta da Vladimir Luxuria. Alla luce dell’addio alla trasmissione, il televoto precedente è stato annullato. Ne verrà aperto uno nuovo.

Questa la nota congiunta apparsa sui profili ufficiali de L’Isola dei Famosi e di Mediaset:

“Pietro Fanelli ha deciso di ritirarsi da “L’Isola dei Famosi”. Il televoto è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri cinque naufraghi già in nomination: Sonny Olumati, Rosanna Lodi, Daniele Radini Tedeschi, Khady Gueye e Joe Bastianich. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso SMS verranno rimborsati. Il televoto verrà chiuso durante la puntata di lunedì 29”.

Pochi minuti dopo l’annuncio del ritiro, sempre sui canali social del programma, è stato pubblicato il video in cui viene mostrato Fanelli mentre saluta i suoi compagni di avventura e mentre rende note le motivazioni che l’hanno spinto a porre fine al suo percorso televisivo in Honduras. Il giovane ha spiegato di aver capito che il suo “percorso nel gioco” è da ritenersi “concluso”. Quindi qualche abbraccio e stretta di mano con alcuni altri naufraghi, nonché le scuse: “Chiedo scusa a tutti per quello che ho detto e mi dispiace se ho ferito qualcuno e vi auguro l’esperienza più bella del mondo”.

Infine la regia del reality ha pubblicato una breve immagine in cui si vede Fanelli a bordo di un barchino abbandonare per sempre L’Isola dei Famosi 18.

La reazione dei telespettatori

I due post relativi all’abbandono, quello del ritiro e quello in cui Fanelli saluta i compagni, sono subito stati presi d’assalto dagli utenti affezionati al reality. E sono piovuti commenti tutt’altro che teneri. Quasi tutti hanno ‘benedetto’ il ritiro del ragazzo, considerato dai più una mina vagante non adatto a un’esperienza come quella dell’Isola dei Famosi. Inoltre c’è stata una pioggia di critiche rivolta agli addetti ai lavori della trasmissione, in particolare a coloro che hanno organizzato il cast.

Tantissimi i telespettatori che hanno invitato gli autori con toni per nulla morbidi a porre maggiore attenzione alla scelta dei naufraghi. In effetti, al momento, per quel che riguarda l’arruolamento dei concorrenti, non si può certo parlare di un successone. Tra ritiri e l’espulsione di Francesco Benigno si sta assistendo a una sorta di Caporetto. Non bene.