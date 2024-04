Isola, Pietro Fannelli, video verità: “Per notorietà si fa di tutto”

Pietro Fannelli, detto “Il Poeta”, è uno dei protagonisti più discussi di quest’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Il suo personaggio non ha convinto fin da subito il pubblico e gli opinionisti, che l’hanno trovato contraddittorio. Il ragazzo ha difatti dichiarato di non essere interessato al mondo della televisione e dei social, così come alla notorietà. Alcuni suoi atteggiamenti, però, fanno pensare il contrario. In particolare un video sul web lo ha smascherato.

Pietro non è un volto nuovo dei reality show. Lo scorso anno aveva difatti già partecipato a Summer Job, programma di Netflix. In quell’occasione si era abbandonato a delle dichiarazioni abbastanza pesanti nei confronti della trasmissione.

In particolare ha detto a riguardo:

Sono un ragazzo impulsivo, prendo decisioni di pancia, sono anche megalomane e un po’ narcisista e per questo ho avuto un’idea folle e tragica: quella di accettare di fare questo show, che è uno schifo, pieno di trash, il peggiore mai visto. Provo vergogna per la mia scelta e anche un disgusto incolmabile.

Nonostante non si sia mai dichiarato un fan dei reality, quest’anno ha deciso di prendere parte all’Isola dei Famosi. Anche in questo caso le sue parole verso il programma non sono state più gentili e addirittura sul web è spuntato un video che lo mostra proprio poco prima la partenza per l’isola dell’Honduras. Il ventiduenne, in compagnia di alcuni amici in un locale di Milano, ha raccontato le motivazioni che lo hanno spinto ad accettare di partecipare al reality. Il tutto è stato immortalato nel filmato che lo incastra. Stando alle sue parole, difatti, Pietro avrebbe scelto di partire per l’Isola per notorietà.

Nel video, pubblicato su una pagina TikTok, lo si sente difatti dire chiaramente davanti alla telecamera del telefono:

Dove vado adesso? Adesso sono qui a bere un bel calice di vino, poi partirò per un noto programma televisivo che è osceno. Per la notorietà si fa di tutto purtroppo. In una società distopica in cui bisogna vendere l’anima al Diavolo per arrivare ad un certo punto, quindi mi sto snaturando pur di arrivare a portare il mio messaggio nella società italiana. Saluto i Pirati Poeti.

Queste dichiarazioni fanno quindi emergere ulteriormente delle contraddizioni nella sua persona e decadere il personaggio che sta mettendo in mostra sull’Isola. Sicuramente, la sua è comunque una figura scomoda. Più volte, difatti, si è scagliato contro il reality e la produzione, così come fatica ad andare d’accordo con il resto dei naufraghi.

Pietro Fannelli tra i nominati

Attualmente Pietro Fannelli è tra i naufraghi a rischio. Nell’ultima puntata è difatti stato nominato insieme a Daniele, Joe, Khady, Rosanna e Sonny. Starà al pubblico da casa decidere chi salvare tra i sei naufraghi. Il verdetto lo scopriremo nella prossima puntata del reality.