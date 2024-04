Isola, Pietro sfida ancora il gruppo. Il suo personaggio non convince

All’Isola dei Famosi i problemi dei naufraghi con Pietro Fanelli diventano sempre maggiori. Al poeta non va mai bene niente e non ha spirito di collaborazione.

C’è stata in Honduras l’ennesima litigata tra il giovane e il gruppo: si rifiuta di aiutarli. A volte si litiga, a volte il gruppo cerca di andargli incontro, ma ogni tentativo diventa inutile. Soprattutto coloro che di solito mediano non ne possono più. Samuel Peron e Matilde Brandi gli hanno detto di non riuscire a capirlo.

Questo suo voler essere outsider e sentirsi “non compreso” dal gruppo sembra però un de-ja-vù. Il metodo Raz Degan è passato alla storia. Ma mentre in quella occasione il gruppo ha deciso di escluderlo e lui ha deciso di fare l’Isola in completa solitudine, qui il caso è diverso. Infatti Peron gli ha proposto di accendere un fuoco a parte per lui e dargli la sua porzione di riso, dopodiché di viversi in disparte quest’esperienza, pensando da solo al proprio sostentamento. Ma Fanelli non ha accettato nemmeno questo compromesso.

Il carattere di Pietro sta facendo disperare i naufraghi che non capiscono cosa voglia. I telespettatori su di lui si dividono. C’è chi gli crede e chi no. Anche Sonia Bruganelli, durante la scorsa puntata, è rimasta molto perplessa dal suo atteggiamento. In molti stanno cercando di capire chi è davvero il ragazzo, di certo in un reality del genere è molto più facile fingere, soprattutto perché non si è costantemente sotto le telecamere.

Isola: cosa non sta funzionando e i gate non risolti

L’Isola non decolla. Seppur inizialmente la curiosità per la conduzione di Vladimir c’era, ciò non è bastato. In realtà il cast ha superato le aspettative e ci potrebbero essere dinamiche da poter sfruttare e spremere bene. Ma nonostante ciò, gli ascolti non stanno premiando il programma.

Ci sono stati due grandi gate che sono nati e che nella puntata di giovedì 18 aprile avrebbero tenuto banco per un bel po’. Ma Vladimir, insieme agli autori, ha deciso di non affrontarli e ciò ha fatto crollare l’attenzione da parte dei telespettatori.

Primo tra tutti il caso Francesco Benigno. Il naufrago improvvisamente ha lasciato l’Isola. La produzione ha detto di averlo squalificato, lui ha spiegato di non aver fatto nulla di grave. Secondo alcuni retroscena lui avrebbe minacciato con un bastone un altro concorrente. Ma in tutto ciò è stato deciso di non mostrare le immagini “perché troppo gravi“.

Poi il gate sul cibo. Greta Zuccarello, in puntata, ha denunciato un comportamento sbagliato. Alcuni naufraghi hanno preso da mangiare di nascosto dai cameramen. Anche qui Vladimir ha confessato di esserne a conoscenza, ma si è deciso comunque di non affrontare a fondo la questione.

Questi temi sono il fulcro di un reality, ciò che attira di più il pubblico e lo fa rimanere incollato alla tv. Non sfruttare queste dinamiche significa buttare al vento possibilità di valorizzazione del programma. Certamente se il modus operandi continuerà ad essere questo l’Isola avrà vita breve.