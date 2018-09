Zac Efron e Mel B delle Spice Girls stanno insieme? Notte di passione tra i due

La nuova fidanzata di Zac Efron è Mel B delle Spice Girls? Ecco come e quando si sono conosciuti i due

Nuovo interesse amoroso per Zac Efron. Secondo quanto riporta il The Sun, l’attore starebbe frequentando Mel B delle Spice Girls. I due – 30 anni lui, 43 anni lei – si sarebbero conosciuti su un sito online di incontri. L’interprete lanciato da High School Musical e Melanie Brown avrebbero cominciato a flirtare via chat e dopo una serie di lunghi messaggi avrebbero deciso di incontrarsi dal vivo. Più precisamente nella casa di Los Angeles della popstar, dove gli artisti si sarebbero lasciati travolgere dalla passione. Stando a quanto raccontato dalla fonte al quotidiano inglese, Zac e Mel avrebbero vissuto una notte decisamente bollente. Ma entrambi sarebbero determinati a non trasformare questo rapporto in qualcosa di serio e duraturo.

Zac Efron e Melanie Brown: solo una notte di passione e nulla più?

“Tra di loro c’è molta chimica. Mel pensa che Zac abbia un corpo fantastico. Tra di loro c’è solo attrazione fisica, nulla a livello mentale”, ha sottolineato l’insider al The Sun. A quanto pare l’attore e la cantante non sarebbero in cerca di una relazione a lungo termine. In particolar modo l’ex cantante delle Spice Girls, che solo lo scorso anno si è separata dopo un decennio dal secondo marito, il produttore cinematografico Stephen Belafonte. Attualmente i due sono ai ferri corti: Mel ha accusato l’uomo, dal quale ha avuto la terza figlia Madison, di violenza domestica.

La vita privata di Zac Efron e Mel B delle Spice Girls

Dopo Vanessa Hudgens e Sami Mirò, Zac Efron non ha più trovato pace e stabilità in amore. Per un lungo periodo si è parlato di un flirt con Alexandra Daddario, l’attrice conosciuta sul set del film Baywatch. Ma la ragazza ha ribadito di essere solo un amica per Zac. Più movimentata la vita privata di Melanie Brown, con due divorzi alle spalle e tre figlie, di cui una avuta dal breve legame con Eddie Murphy.