Selena, Miley, Demi, Zac e altri: 8 star colpite dalla “maledizione Disney”

Le star Disney che hanno avuto problemi di droga, alcol e non solo

Cosa hanno in comune Selena Gomez, Demi Lovato, Miley Cyrus e Zac Efron? Tutti hanno trovato il successo grazie a film o telefilm Disney e allo stesso tempo hanno avuto grossi problemi nelle loro vite private. Qualcuno l’ha chiamata “maledizione Disney” e sembra colpire le star che trovano popolarità da ragazzini, grazie ai prodotti del celebre colosso americano. Tanti attori e cantanti lanciati dalla Disney hanno poi dovuto combattere con i propri demoni una volta cresciuti. Ecco una lista di 8 artisti che hanno avuto problemi di droga, alcol e molto altro!

Demi Lovato

Demi Lovato, classe 1992, ha cominciato a recitare da bambina, all’età di 7 anni, nella serie tv Barney & Friends. Il successo è però arrivata poco più che ragazzina, a 15 anni, grazie al film tv Disney Camp Rock, dove ha recitato accanto ai Jonas Brothers. Subito dopo è stata ingaggiata per un’altra importante serie tv, Sonny tra le stelle. Parallelamente alla popolarità, la Lovato si è avvicinata – neppure diciottenne – alla droga e all’alcol. In quegli anni l’artista ha sofferto pure di bipolarismo e bulimia. Tutti questi problemi hanno spinto Demi a chiedere aiuto: compiuta la maggiore età è entrata in un rehab dove è uscita completamente pulita. Per sei anni si è tenuta lontana da qualsiasi forma di dipendenza ma a cavallo tra il 2017 e il 2018 è ricaduta vittima dell’alcol. Una svolta che nessuno si aspettava e che Demi ha raccontato nella toccante canzone Sober.

Miley Cyrus

Miley Cyrus, classe 1992, ha trovato il successo grazie al personaggio di Hannah Montana, nell’omonima serie tv su Disney Channel. In realtà è figlia d’arte: il padre è il cantante country Billy Ray Cyrus. Dopo la fine della serie, ormai all’apice del suo successo, Miley è caduta vittima di alcol e droga. In più si è lasciata andare a numerose provocazioni, per lo più piccanti, che l’hanno spinta addirittura a lasciare il fidanzato Liam Hemsworth a un passo dal matrimonio. Oggi la Cyrus è tornata alla normalità e ha riallacciato i rapporti con l’ex fidanzato australiano, fratello del più noto Chris.

Selena Gomez

Classe 1992, Selena Gomez ha cominciato a recitare da bambina. Il suo debutto è avvenuto nella serie tv Barney & Friends, proprio accanto a Demi Lovato, con la quale ha instaurato un profondo legame d’amicizia. Come Demi anche Selena ha trovato la popolarità qualche anno dopo con una serie Disney: I maghi di Waverly. Con la casa di produzione ha cantato pure diverse colonne sonore e col tempo è diventata un’affermata cantante e attrice. La sua vita personale è stata però dolorosa e turbolenta. La Gomez è stata ricoverata in rehab per dipendenza da alcol, droga e social network. “Appena diventata la persona con più followers sono come impazzita. Era diventato logorante per me, era una dipendenza, il primo pensiero al mattino, l’ultimo alla sera. Mi sentivo sempre malissimo quando guardavo Instagram. Ecco perché sono sparita per un po’”, ha raccontato l’artista. Che, una volta disintossicata, ha dovuto affrontare il lupus (con tanto di trapianto di rene) e la fine della tormentata storia d’amore con Justin Bieber.

Zac Efron

Zac Efron, classe 1987, è diventato un idolo delle teenager con High School Music, grande successo Disney nei primi Anni Duemila. In quegli anni l’attore ha trovato anche l’amore: si è innamorato della collega di set Vanessa Hudges, con la quale però la relazione è durata solo cinque anni. Pure Zac ha avuto problemi con la droga e con l’alcol. Nel 2013 ha rivelato di aver frequentato per un periodo un centro di riabilitazione per curare la sua dipendenza, dopo aver completamente perso il controllo. Oggi l’interprete è “pulito” e determinato più che mai a fare carriera ad Hollywood. “C’è stato un periodo in cui la mia routine mattutina comprendeva solo due cose: alzarmi ed andare a cercare notizie che mi riguardavano su Google. Mi resi conto che vedere te stesso attraverso le foto delle altre persone non era vivere davvero. Non ero più me stesso. Adesso ho ritrovato l’equilibro e ho ripreso in mano le redini della mia vita: sorpassare la linea della paura è ciò che ti conduce alla grandezza”, ha dichiarato a Elle Magazine.

Britney Spears

Britney Spears, classe 1981, è stata una delle prime stelline lanciate da Disney. A dieci anni ha preso parte al Mickey Mouse Club insieme ad altri bambini diventati oggi delle celebrità: Justin Timberlake, Christina Aguilera, Ryan Gosling, Keri Russell. A 16 anni, poi, ha ottenuto la fama mondiale grazie al successo della hit Baby one more time. Qualche anno dopo Britney è stata vittima di alcol e droga e per un periodo ha frequentato un centro di riabilitazione. Per non parlare dei colpi di testa sentimentali: nel 2004 si è sposata a Las Vegas con il suo migliore amico Jason Alexander per poi annullare il matrimonio 55 ore dopo. Oggi la Spears si tiene lontana dagli eccessi ed è concentrata sulla sua vita privata e professionale. È una mamma premurosa con i figli Jayden e James, avuti dall’ex compagno ballerino Kevin Federline, ed è tornata a cantare e a fare concerti in giro per il mondo.

Mischa Barton

Prima di diventare famosa con il ruolo di Marissa Cooper in The O.C., Mischa Barton – classe 1986 – ha lavorato da adolescente nel film tv Disney Vicky e i delfini. In realtà l’attrice ha cominciato a recitare da bambina, quando aveva solo nove anni. Tra i tanti film ai quali ha preso parte c’è pure il celebre Nothing Hill, con protagonisti Julia Roberts e Hugh Grant. Dopo aver ottenuto la popolarità, Mischa ha cominciato ad avere problemi con l’alcol e con la droga. È stata arrestata per guida in stato d’ebbrezza con patente scaduta e possesso di marijuana. Subito dopo è stata ricoverata in un ospedale psichiatrico, perché si definiva “un pericolo per se stessa e per chi le stava accanto”. Senza contare che proprio per colpa della dipendenza da alcol e droga Mischa è finita in bancarotta e non è riuscita a finire di pagare il mutuo della sua casa di Beverly Hills. A gennaio 2017 la Barton ha dichiarato di essere stata drogata e violentata a sua insaputa durante i festeggiamenti del suo compleanno.

Orlando Brown

Classe 1987, Orlando Brown è diventato popolare grazie al ruolo di Eddie nella serie tv di Disney Channel Raven. Prima ancora ha preso parte a un’altra serie Disney, Lizzie McGuire. Ma la vita privata di Brown è stata piuttosto tormentata. Anche lui è stato vittima di alcol e droga: nel 2008 è stato arrestato per possesso di marijuana mentre si trovava alla guida della sua auto. Nel 2016, invece, è stato arrestato per violenza domestica nei confronti della sua fidanzata. Nella primavera del 2018 l’attore è finito di nuovo in manette dopo aver tentato di scappare davanti alle accuse di molestie nei suoi confronti. Pare che questo stile di vita così sregolato abbia spinto Raven Symone, l’attrice protagonista di Raven, a non chiamare Orlando Brown per il revival dell serie, andato in onda nel 2017.