X Factor 2020 quarto Live con due eliminati: chi è uscito e cosa è successo

Alessandro Cattelan è tornato a X Factor 2020 e ha ripreso in mano il timone nel quarto Live di giovedì 19 novembre. Nulla era scontato, infatti il Capitano ha cominciato la puntata ancora in collegamento su un tablet. Così ha parlato con Leo Gassmann, primo ospite di stasera. Di ritorno dalla pubblicità Cattelan era ancora in videochiamata e sembrava non dovesse esserci neanche stasera. Ma prima di presentare i giudici ha tolto il casco e dietro al tablet con la sua immagine c’era davvero lui. Alessandro non ha nascosto la sua felicità di essere tornato. Poi ha subito dato il via alla gara: ci sono stati due eliminati nel quarto Live di X Factor 2020.

Nella prima manche i nove concorrenti in gara si sono esibiti con la famosa Giostra degli inediti. Il pubblico ha votato e sostenuto i propri preferiti e il meno votato è stato il primo eliminato della serata. Curiosi di scoprire chi è uscito a X Factor 2020? Ebbene, al termine della prima manche con la Giostra degli inediti, e dopo l’esibizione di Elodie con Carl Brave, Cattelan ha letto il verdetto. Blue Phelix è stato eliminato nel quarto Live. Secondo Emma, il suo Under Uomini è stato vittima del pregiudizio, viste le sterili polemiche dei giorni scorsi.

Nella seconda manche invece c’è stata la carrellata di esibizioni, con le cover assegnate dai giudici, degli otto cantanti rimasti in gara. Mydrama ha aperto le danze e Manuel Agnelli ha avuto qualche appunto da farle; anche Mika le ha consigliato di rompere un muro che li separa durante le esibizioni. NAIP è stato promosso a pieni voti. Anche i Melancholia continuano a convincere il tavolo dei giudici, ma stasera Mika ha fatto una critica su Benedetta: ha fatto vedere un altro lato di sé e deve stare attenta con le gestualità, perché potrebbe risultare monodirezionale.

L’esibizione di Blind non è stata da 10 dal punto di vista tecnico, ma è comunque piaciuta ai giudici. Per Cmqmartina non è stato un quarto Live semplice: la sua performance stasera non ha convinto i tre giudici delle altre categorie. Vergo ha spiazzato Hell Raton, mentre Manuel, che solitamente apprezza molto questo cantante, non avrebbe fatto le stesse scelte su un brano di Mango. Al tavolo dei giudici si è acceso uno scontro tra Emma e Mika sull’Over. Casadilego ha ricevuto degli appunti da Manuel ed Emma.

A chiudere la seconda manche sono stati i Little Pieces of Marmelade: sono piaciuti a Mika, ma non molto a Emma e Manuelito. Terminate le esibizioni, Cattelan ha chiuso il televoto e ha elencato i nomi dei sei cantanti salvi. Gli ultimi due rimasti sul palco sono finiti all’ultimo scontro e sono stati Mydrama e Vergo. Un ballottaggio difficile per i giudici e infatti c’è stato il tilt: la decisione è passata al pubblico. Dopo Blue Phelix, il secondo eliminato del quarto Live di X Factor 2020 è Vergo.