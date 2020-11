Emma a X Factor sbotta contro Mika, bufera sul Web: la frase sotto accusa

Emma e Mika sono arrivati quasi allo scontro stasera a X Factor 2020. Il giudice degli Under Uomini ha trascorso delle ore di tensione al tavolo dopo l’eliminazione di Blue Phelix e sul Web si è mormorato molto. Emma è stata bersagliata su Twitter perché molti hanno trovato fuori luogo molti suoi giudizi sui cantanti delle altre categorie. La tensione di Emma ha avuto il culmine dopo il suo giudizio sull’esibizione di Vergo, un cantante degli Over di Mika.

La performance di Vergo sulle note di Oro di Mango, in un mash-up con due brani di Rosalia, non ha convinto del tutto Emma Marrone. La cantante si è espressa quindi contro il percorso del cantante, oltre che contro l’esibizione. A Emma infatti appare sempre meno chiaro dove vuole andare a parare il percorso di Vergo a X Factor. Secondo lei insomma non ci sarebbe un filo conduttore che tiene unite le sue quattro esibizioni in altrettanti Live di X Factor.

Emma ha anche detto di avere dubbi sulla personalità di Vergo e dinanzi a questa osservazione Mika non ha potuto rispondere col silenzio. Il giudice degli Over è intervenuto per dire che invece la personalità di Vergo è fuori discussione ed è ben chiara. Dello stesso parere è sembrato anche il pubblico del Web, a onor del vero. Sentendo la replica di Mika, Emma ha sbottato e ha detto di essere stata fraintesa. I toni si sono alzati e lei a gran voce ha spiegato meglio il suo concetto.

Così Emma ha detto di avere bene a mente la personalità di Vergo, semplicemente non l’ha riconosciuta in tutte le sue esibizioni e questo la sta portando un po’ fuori strada. Mika non ha replicato a questo, ha forse preferito chiudere e non proseguire nello scontro, prendendo atto della delucidazione di Emma e andando avanti. Nel frattempo però su Twitter si è scatenata la bufera su Emma: una frase da lei pronunciata infatti ha fatto storcere il naso al pubblico.

Sentendosi fraintesa, Emma si è innervosita parecchio e nel suo discorso ha anche detto questo: “O ragionate in italiano o ve lo traduciamo”. Queste parole, rivolte a Mika che non è di nazionalità italiana, proprio non sono piaciute al Web. Secondo alcuni è stato irrispettoso. Qualcuno ha fatto anche notare che Mika parla molte lingue e di sicuro tra queste c’è l’italiano. Insomma, una frase fuori luogo secondo tanti e le critiche del Web stasera si sono abbattute su Emma a X Factor 2020.

emma che cazzo significa o ragionate in italiano o ve lo traduciamo vicino A MIKA

te lo traduce lui in 27 lingue il suo pensiero, thank u next #Xfactor #XF2020 — nenne???? (@tenerivfelouis) November 19, 2020

Accompagnate #Emma all'uscita e non fatela entrare mai più a #XFactor Grazie — Duccio Zambelli (@Ducciozamba) November 19, 2020