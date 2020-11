X Factor 2020 assegnazioni quarto Live: ci sarà doppia eliminazione

Giovedì 19 novembre 2020 torna il talent show di Sky Uno: i brani scelti dai giudici per i concorrenti in gara e come si svolgerà la puntata, con ben due eliminati

Nel daily di oggi i giudici hanno cominciato le assegnazioni per il quarto Live di X Factor 2020. I concorrenti si sono ormai ambientati e la gara è entrata nel vivo. Sono tre i cantanti che hanno dovuto abbandonare il talent show al momento: Eda Marì, Manitoba e Santi, l’ultimo eliminato. L’unica categoria rimasta ancora intatta è quella di Hell Raton, le Under Donna. Ma nessuno è al sicuro, perché ci sarà una doppia eliminazione nel quarto Live di X Factor 2020.

Nella prima manche i cantanti si esibiranno con il proprio cavallo di battaglia e ci sarà già la prima eliminazione, decisa con il voto da casa. Nella seconda manche invece i cantanti rimasti in gara saliranno sul palco con le cover assegnate dai giudici e si arriverà al ballottaggio, dove verrà deciso un altro eliminato con il voto dei giudici. A cominciare le assegnazioni del quarto Live è stata Emma, il giudice che ha perso un componente della squadra nello scorso Live.

Emma è arrivata da Blue Phelix e Blind consapevole di trovarli un po’ giù di morale dopo una serata molto difficile. L’ultimo ballottaggio infatti si è giocato in casa, tutto tra Under Uomini. Nel daily di oggi Emma si è mostrata molto protettiva con i suoi due cantanti, spiegando di essere stata finora il giudice più gentile nei giudizi delle esibizioni delle altre categorie. Pensa che i suoi cantanti invece abbiano preso più critiche di tutti gli altri. Ha invitato Blue Phelix e Blind a tenere duro e non lasciarsi abbattere, suggerendo loro di studiare e prendere il meglio di X Factor.

Emma ha scelto Per me è importante dei Tiromancino per Blind, che ci aggiungerà il suo brano Bambino. Blue Phelix invece canterà Falling di Harry Styles. Anche Mika ha incontrato i suoi due Over nel daily di oggi, lunedì 16 novembre 2020. Lui era molto soddisfatto del Live precedente, contento di aver fatto dei passi avanti con Vergo e NAIP. Cosa canteranno loro? NAIP si esibirà con Amandoti dei CCCP. Mika ha assegnato Oro di Mango a Vergo, che però presenterà una versione personale del brano con anche Pienso en tu mirà e Malamente di Rosalia.

Nel daily di domani ci saranno le altre assegnazioni di X Factor 2020. Quelle di Manuel Agnelli ai suoi Gruppi e di Hell Raton alle sue Under Donna.